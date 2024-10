Espanha derrota Sérvia e mantém a ponta do Grupo 4 da Liga das Nações; Portugal só empata

Defendendo uma invencibilidade de 13 partidas, a Espanha fez valer o mando de campo nesta terça-feira e venceu a Sérvia por 3 a 0 no estádio El Arcangel, em Córdoba. O triunfo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, garante aos espanhóis a liderança do Grupo 4 com dez pontos.

Com campanha irregular, a Sérvia até tentou encarar a equipe rival, mas diante do volume de jogo dos anfitriões, o time do técnico Dragan Stojkovic se fechou na defesa para evitar um revés mais elástico.

Na partida, a primeira chance veio em um chute de Merino. Mas foi Laporte quem movimentou o marcador. O zagueiro aproveitou um cruzamento na área para, de cabeça, fazer 1 a 0 com menos de um minuto de partida.

Com amplo domínio, a Espanha teve a chance de ampliar a vantagem nos pés de Oyarzabal e Morata. Sem forças para reagir, a Sérvia se limitou a marcar os espanhóis e não ameaçou o gol de David Raya.

O panorama não mudou no segundo tempo e os anfitriões continuaram dando as cartas. Diante de tal domínio, o segundo gol foi questão de tempo. Aos 19, Morata achou espaço para o chute dentro da área e bateu firme para fazer 2 a 0. De falta, Alex Baena fez 3 a 0 fechando o placar.

PORTUGAL FICA NO EMPATE COM A ESCÓCIA

Em outro jogo da Liga das Nações, Portugal e Escócia ficaram no empate sem gols no Hampdem Park, em Glasgow. O resultado impediu o time português de alcançar a classificação antecipada para a fase eliminatória da competição.

O técnico Roberto Martínez apostou em uma escalação diferente em relação ao time que bateu a Polônia e deixou nomes como Bernardo Silva, Rafael Leão e Rubén Neves no banco. Diante da dificuldade, os medalhões foram acionados na etapa final, mas diante de um rival bem postado, o resultado foi mesmo o 0 a 0.

Apesar do empate, Portugal manteve a liderança do Grupo 1 com dez pontos. Já os escoceses, que perderam os três jogos que disputaram na Liga das Nações, contabilizaram o seu primeiro ponto no torneio

Sob o apoio de sua torcida, a Escócia logo tomou a iniciativa do ataque e perdeu uma chance clara de abrir o placar aos três minutos. Robertson fez jogada pela esquerda e cruzou na pequena área. McTominay cabeceou livre, mas Diogo Costa fez a defesa.

Diante do ímpeto dos donos da casa, Portugal recuou suas linhas e usou o contra-ataque como estratégia. E o primeiro chute a gol veio de sua principal estrela. Com uma finalização rasteira, Cristiano Ronaldo fez o goleiro Gordon trabalhar.

A impressão de que a Escócia jogaria no campo adversário, no entanto, não se confirmou. Concentrado no meio-campo, o primeiro tempo foi de poucas chances.

Na volta do intervalo, os portugueses voltaram mais concentrados e começaram a empilhar oportunidades. Primeiro em cabeçada de Cristiano Ronaldo e depois em finalização de Francisco Conceição.

Aos 15 minutos, Roberto Martínez mexeu no time e colocou em campo um trio de respeito: Rafael Leão, Bernardo Silva e Rubén Neves. Com as alterações, Portugal cresceu e a Escócia passou a viver de contragolpes. Apesar da pressão, a equipe lusitana pecou nas finalizações e teve de se contentar com o empate fora de casa.

CROÁCIA E POLÔNIA PROTAGONIZAM EMPATE DE SEIS GOLS

No jogo mais emocionante desta terça-feira, Polônia e Croácia empataram em 3 a 3 em uma partida eletrizante. Jogando em Varsóvia, os poloneses saíram na frente, tomaram três gols em seis minutos, mas tiveram forças para marcar mais duas vezes e selar a igualdade no marcador.

A Croácia, com o empate, chegou aos sete pontos no Grupo 1, atrás do líder Portugal. A Polônia aparece em terceiro com quatro pontos.

No jogo, foram os anfitriões que obtiveram a dianteira no placar. Aos quatro minutos, Zielinski demonstrou oportunismo para finalizar de dentro da área e fazer 1 a 0.

Passado o susto, a Croácia precisou de seis minutos para mudar o cenário do confronto. Sosa acertou um belo chute de fora da área para empatar. Quatro minutos depois, Sucic virou e Baturina fez 3 a 1 diante da torcida rival.

A Polônia voltou para o jogo no fim da etapa inicial. Zalewski recebeu com liberdade, se livrou da marcação e chutou cruzado para fazer o segundo gol polonês no jogo. No segundo tempo, Szymanski deixou tudo igual decretando o 3 a 3.

SUÍÇA CEDE EMPATE NO FINAL PARA A DINARMARCA

Ainda sem pontuar na competição, a Suíça esteve perto de obter os seus primeiros três pontos na Liga dos Campeões, mas acabou ficando no empate de 2 a 2 com a Dinamarca.

Com o resultado, os dinamarqueses ocupam a vice-liderança do Grupo 4 com sete pontos enquanto os suíços seguem na lanterna.

O primeiro tempo foi movimentado. Freuler abriu o placar aos 26 minutos para a Suíça, mas a resposta foi imediata e Isaksen igualou na sequência: 1 a 1. Nos acréscimos, Amdouni voltou a deixar os suíços em vantagem. Na etapa final, Eriksen marcou para os visitantes fazendo 2 a 2.

Mais quatro jogos aconteceram nesta terça-feira pela Liga das Nações C. Pelo Grupo 2, Kosovo derrotou Chipre por 3 a 0, enquanto a Romênia visitou Lituânia e venceu o rival por 2 a 1. Já pela chave 3, Belarus empatou em 1 a 1 com Luxemburgo e a Irlanda do Norte goleou a Bulgária por 5 a 0.