Jeh treina e aumenta expectativa na Ponte Preta por retorno em Dérbi 208

A Ponte Preta está focada no Dérbi 208, o clássico campineiro contra o arquirrival Guarani, que está marcado para domingo, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, teve uma boa notícia nesta terça-feira: o retorno do atacante Jeh aos treinos.

Recuperado de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, Jeh voltou aos treinos com bola e está participando das atividades sem limitações. Com isso, aumentou a expectativa da comissão técnica pela volta do atacante.

De qualquer forma, o atacante está sendo avaliado diariamente. A tendência é que ele seja relacionado, mas comece a partida no banco de reservas. Em dois dérbis disputados, são dois gols marcados. No primeiro turno, no Brinco de Ouro, Jeh marcou o gol do empate por 1 a 1.

Depois de um primeiro turno regular, a Ponte Preta caiu de produção no returno, quando conseguiu apenas duas vitórias em 12 jogos e agora aparece na incômoda 15ª colocação com 35 pontos.

Até o momento não entrou na zona do rebaixamento, o que poderia ocorrer em caso de derrota para o grande rival. Tem 39% de chances de queda e calcula precisar de, pelo menos, mais nove pontos, para atingir os 44 pontos. Ainda restam sete jogos, quatro deles como mandante e três como visitante.

O Guarani vive um momento dramático, porque ficou na lanterna da Série B por 24 rodadas. Por isso é apontado, pelos estatísticos, como virtual rebaixado para a Série C em 2025, com 92% de chances.