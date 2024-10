Messi dá show na goleada da Argentina sobre a Bolívia; Uruguai só empata e Paraguai vira

Com Messi inspirado no primeiro tempo, a Argentina goleou a Bolívia, nesta terça-feira, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, por 6 a 0, em duelo válido pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A estrela mundial fez três gols.

Com o resultado, a seleção atual campeã do mundo manteve o primeiro lugar na classificação, com 22 pontos, enquanto os bolivianos permanecem com 12, na sétima colocação.

Os primeiros 45 minutos foram um show de Messi. O craque participou de praticamente todas as jogadas ofensivas da seleção campeã mundial. Foi dele o primeiro gol, aos 18 minutos, após falha da zaga boliviana.

Messi quase fez o segundo, aos 34, em cobrança de falta, mas Viscarra fez defesa sensacional. Aos 42, o astro escapou livre pelo meio, mas preferiu servir Lautaro Martinez para fazer o segundo. E ainda houve tempo para mais uma assistência, aos 47. Julián Alvarez aproveitou para decretar o triunfo argentino já antes do intervalo.

A Argentina não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Aos três minutos, Otamendi chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Messi continuou coordenando as jogadas, quase marcou mais um, mas viu Almada, do Botafogo, ampliar a vantagem, aos 24 minutos, ao completar, de primeira, bela jogada.

Mas a performance especial de Messi ainda não havia chega ao fim. Aos 38, o meia entrou na área boliviana distribuindo dribles para fazer o seu segundo gol, o quinto da Argentina. Dois minutos depois, ele tabelou com Nico Paz e fez o sexto do jogo. Espetacular.

EMPATE

Em Montevidéu, Uruguai e Equador fizeram um jogo equilibrado e o empate sem gols foi o resultado mais justo. As duas equipes 'lutaram' bastante e criaram boas oportunidades, mas os goleiros Rochet e Galindez fizeram boas defesas.

Pior para os uruguaios, comandados pelo argentino Marcelo Bielsa, que completaram o oito jogo sem vitória, o quinto sem marcar gol. A fraca atuação valeu vaias ao final da partida. O Uruguai chega aos 16 pontos, enquanto o Equador soma 13.

A chance mais clara de gol foi criada aos 32 minutos do primeiro tempo, mas a finalização de Darwin Núñez explodiu na trave. Aos 39, Minda fez bela jogada pela esquerda e bateu 'bonito', mas Rochet saltou para fazer grande defesa.

Na etapa final, as seleções continuaram se revezando no ataque, mas a pontaria foi ruim e o placar acabou mesmo sem gols.

VIRADA

Em Assunção, no Defensores del Chaco, o Paraguai derrotou a Venezuela, de virada, por 2 a 1. O primeiro tempo foi repleto de lances ríspidos. O Paraguai teve o domínio, mas pecou nas finalizações. Enciso criou pelo menos duas boas chances para marcar. O meio-campista teve até um pênalti, mas a cobrança foi bem defendida pelo goleiro venezuelano Romo.

A Venezuela se limitou a ficar na defesa e contou com a habilidade de Soteldo. Foi o jogador do Grêmio que iniciou a jogada do único gol nos primeiros 45 minutos. O pequenino atacante lançou Aramburu na direita. Em alta velocidade, o lateral chegou na área paraguaia e bateu sem defesa para o goleiro Gatito Fernandez.

A etapa final teve o mesmo panorama. O Paraguai manteve o mesmo ritmo, mas com uma diferença. Sanabria entrou no lugar de Isidro Pitta. E ele fez a diferença, ao marcar os dois gols da virada paraguaia.

Aos 13, o atacante completou boa jogada de todo o ataque. Aos 28, o jogador utilizou a cabeça para colocar a seleção anfitriã à frente do placar e garantir os três pontos.

Com a vitória, o Paraguai subiu para os 13 pontos, ultrapassando a Bolívia (12), enquanto a Venezuela permanece com 11.