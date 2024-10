Astro do futebol americano, Tom Brady se torna dono de parte do Las Vegas Raiders

O ex-quarterback Tom Brady é agora o mais novo dono de uma franquia da Liga de Futebol Americano (NFL). Após a aprovação da liga, ele concluiu a compra de 5% do Las Vegas Raiders. De acordo com a imprensa americana, a negociação durou algumas semanas, mas já foi concluída. Brady teve mais do que os 24 votos para que a compra fosse aprovada, ele conseguiu 32 a favor e nenhum contra.

O acordo tinha sido costurado ainda em 2023, mas o fato de Brady ter se tornado comentarista da Fox acendeu um alerta nos proprietários que acharam que isso poderia gerar conflito de interesses. Esse fator explica a demora na aprovação do negócio.

Para que o agora sócio-minoritário possa continuar a comentar jogos dos Raiders, a NFL proibiu a presença dele em reuniões ou em local onde ficam os jogadores e a comissão técnica. Além disso, ele não pode criticar publicamente outros clubes como está assegurado no estatuto da liga.

Tom Brady é considerado o maior jogador da NFL tendo ganhado o campeonato em sete oportunidades, seis pelo New England Patriots e uma pelo Tampa Bay Buccaneers. Ele se aposentou em 2023.

Este não é o primeiro investimento no esporte de Brady, que também é sócio minoritário do time de basquete feminino Las Vegas Aces da WNBA.