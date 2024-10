Calderano e Takahashi vencem e fazem final brasileira nas duplas em Pan-Americano

O Brasil garantiu uma dobradinha no pódio das duplas mistas no Pan-Americano de tênis de mesa, em El Salvador. A chave terá uma final totalmente nacional, com as duplas Hugo Calderano/Bruna Takahashi e Guilherme Teodoro/Giulia Takahashi se enfrentando ainda nesta quarta-feira.

A maior surpresa foi a classificação do casal formado por Calderano e Bruna, que nunca haviam jogado juntos em um jogo oficial. Eles entraram na chave como azarões e venceram seguidos cabeças de chave até a final. Na madrugada desta quarta, pelo horário de Brasília, superaram os americanos Jishan Liang e Amy Wang, cabeças de chave número seis, em apenas 17 minutos, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 11/7, 11/6 e 11/3.

Calderano, que caiu no ranking mundial da terceira para a sexta posição nesta semana, foi o quarto colocado em simples na Olimpíada de Paris-2024. O brasileiro mais bem ranqueado do mundo não disputou a chave mista na capital francesa. Já Bruna formou parceria com Vitor Ishiy - foram eliminados na estreia.

Na final de duplas mistas no Pan-Americano, Calderano e Bruna (19ª do mundo) vão enfrentar Guilherme Teodoro (173º de simples) e Giulia Takahashi (92ª), irmã mais nova de Bruna e que também esteve em Paris-2024. Na semifinal, eles venceram os chilenos Nicolas Burgos e Paulina Vega, terceira dupla na lista dos pré-classificados, por 3 a 2, com parciais de 11/7, 11/4, 7/11, 9/11 e 11/8.

Com os triunfos, a final mista só terá brasileiros na disputa, com certo favoritismo para Guilherme e Giulia, cabeças de chave número dois. Calderano e Bruna são a 18ª parceria da lista. A final está marcada para a noite desta quarta-feira, por volta das 22h30, pelo horário de Brasília - a transmissão será feita pelo aplicativo ITTF Americas.

OUTROS RESULTADOS

No total, a terça-feira foi marcada por 11 vitórias e nenhuma derrota dos brasileiros em El Salvador. Além de vencer nas duplas mistas, Calderano se destacou também na chave de simples. Ele superou o paraguaio Marcelo Aguirre (156º) por 4 a 2 (11/2, 11/7, 11/5, 9/11, 9/11 e 11/6). Nas quartas de final, ele enfrentará o americano Kanak Jha (70º).

Já Vitor Ishiy (78º) superou o porto-riquenho Angel Naranjo (208º) por 12/10, 7/11, 12/10, 8/11, 11/2 e 11/9. Na sequência, terá pela frente o canadense Edward Ly (37º). Guilherme Teodoro derrotou o canadense Eugene Wang (100º): 11/9, 4/11, 11/8, 5/11, 13/11 e 11/2. E agora vai encarar o argentino Horacio Cifuentes (143º). Leonardo Iizuka (144º) despachou o mexicano Marcos Madrid (76º): 11/7, 11/6, 5/11, 12/10 e 11/8. Nas quartas, Iizuka encara o argentino Francisco Sanchi (402º).

No feminino, Bruna Takahashi venceu Lucia Zavaleta, da Costa Rica, e 189ª do ranking, por 11/2, 11/6, 12/10 e 13/11. Nas quartas, a adversária da brasileira será a chilena Zhiying Zeng, número 202 do ranking mundial. Laura Watanabe bateu Arantxa Cossio Aceves (98ª) por 4 sets a 3, parciais de 12/10, 7/11, 8/11, 11/9, 15/13, 5/11 e 12/10. Nas quartas de final, enfrentará Adriana Diaz, de Porto Rico, 13ª do ranking mundial e cabeça de chave 1.

Já Giulia Takahashi derrotou a chilena Daniela Ortega (173ª do ranking): 5/11, 7/11, 12/14, 11/7, 11/8, 11/8 e 11/7. Nas quartas de final, vai enfrentar Jessica Reyes Lal, dos Estados Unidos, 486ª do ranking.

Nas duplas, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro venceram os equatorianos Alberto Mino e Diego Piguave por 11/8, 3/11, 11/3 e 16/14. Na semifinal, a dupla brasileira encara a parceria cabeça de chave número 3, formada pelos argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo.

No feminino, Giulia e Laura superaram as equatorianas Nathaly Paredes e Angelica Arellano por 11/6, 11/2, 13/15 e 11/5. Na semifinal, enfrentarão as mexicanas Cilo Barcenas e Arantxa Cossio Aceves.