Abel Ferreira e Fernando Diniz estão em lista de revista dos 50 melhores técnicos do mundo

Destaques na última temporada, Abel Ferreira e Fernando Diniz entraram na lista dos 50 melhores técnicos do mundo da revista inglesa FourFourTwo. Campeões brasileiro e da Copa Libertadores de 2023, respectivamente, eles se consolidaram justamente pelos trabalhos executados no último ano, já que tiveram uma queda no desempenho de suas equipes em 2024. Pep Guardiola, do Manchester City - que está em seu último ano de contrato - aparece no topo da lista.

Ao levar o Fluminense ao título inédito da Libertadores na última temporada, Diniz se colocou entre os melhores treinadores do País na ocasião. Com um futebol encantador, o treinador também foi alçado ao cargo de técnico da seleção brasileira, de forma interina, enquanto a CBF aguardava Carlo Ancelotti para assumir o comando técnico - que não ocorreu, já que o italiano renovou com o Real Madrid.

Diniz aparece na 25ª posição no ranking. "O estilo único de futebol de Diniz, não se baseia numa formação convencional, mas na ideia de os jogadores formarem laços entre si e construírem o jogo de acordo com o local onde se encontram, em vez de explorarem o espaço. Funcionou muito bem no Fluminense, onde conquistou a Copa Libertadores em 2023 e foi encarregado de remodelar a seleção brasileira interinamente. Parece o estilo (Lee) Carsley", escreveu a revista.

O treinador do Fluminense utiliza um futebol classificado como "funcional" ao longo dos 15 anos em que trabalhou como técnico no País. Foi em 2023, no entanto, que conquistou seus primeiros títulos como técnico: o Campeonato Carioca e, a já citada, Libertadores. Neste ano, mesmo que tenha sido demitido do Fluminense, levou o clube à também inédita Recopa Sul-Americana. Atualmente comanda o Cruzeiro e, na semifinal da Copa Sul-Americana, tenta colocar mais uma taça no currículo.

Três posições acima, no 22º lugar, aparece Abel Ferreira. O domínio do português e do Palmeiras desde 2020 é algo inédito no futebol brasileiro. Desde que chegou, o português conquistou dez títulos pelo clube: duas taças da Libertadores, uma da Recopa Sul-Americana, duas do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil, uma da Supercopa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

"O treinador de 45 anos já tinha tido por passagens de sucesso no PAOK, na Grécia, e no Braga, no seu país natal, Portugal. Treinador que prioriza transições rápidas e diretas da defesa para o ataque, Abel tem um futuro promissor, seja na América do Sul ou na Europa", escreve a publicação.

Nenhum outro treinador estrangeiro conquistou o mesmo número de títulos de primeiro escalão que Abel Ferreira, que permanecerá no Palmeiras até 2025. Ele ainda terá a chance de levar o clube à conquista inédita do Mundial de Clubes em 2025, com 32 equipes, e que será realizado nos Estados Unidos. Neste ano, ainda tem a chance de levar o clube ao tricampeonato brasileiro - algo que não acontece desde o São Paulo, entre 2006 e 2008.

Em 2023, o treinador esteve perto de deixar o Palmeiras para comandar o Al-Sadd, do Catar. O treinador português tinha proposta da equipe do Oriente Médio, mas no início deste ano decidiu renovar com time paulista por mais duas temporadas, estendendo o vínculo até o fim de 2025. O Al-Sadd acionou a Fifa, por entender que havia acertado um pré-contrato com Abel.