COB vai distribuir R$ 265 milhões para confederações em 1º ano do novo ciclo olímpico

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira que vai destinar o montante de R$ 265 milhões para investimento em projetos das Confederações Brasileiras Olímpicas em 2025. A quantia indica um recorde desde a criação da Lei das Loterias (antiga lei Agnelo/Piva), em 2001, e um aumento de 17,8% em referência ao ano passado.

A proposta de distribuição de recursos e o orçamento final para o primeiro ano do ciclo olímpico ainda passará por aprovação do Conselho de Administração de Assembleia do COB. A definição está prevista para dezembro deste ano.

A proposta da distribuição leva em consideração 13 critérios, sendo 11 de caráter esportivo e dois relacionados à gestão. A Lei 13.756/18 destina ao COB cerca de 1,7% do resultado da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e da loteria federal.

"Graças à política de austeridade da entidade e aos recursos assegurados por meio da Lei das Loterias, o COB vem investindo no esporte olímpico de forma contínua e crescente. Nunca o Comitê Olímpico do Brasil investiu tanto em esportes como agora. Desde 2017, o recurso para as modalidades aumentou todos os anos", disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley.

Em relação às cinco novas modalidades do Programa Olímpico, a entidade adotará o mesmo critério de ciclos anteriores, com as confederações recebendo no primeiro ano os valores do piso da distribuição, sendo metade do piso descentralizado e a outra metade aplicada pelo COB prioritariamente na modalidade, conforme planejamento e potencial de classificação para Los Angeles 2028.

Dessa forma, dos R$ 265 milhões que serão repassados diretamente às Confederações, cerca de R$ 17,9 milhões deverão ser encaminhados especialmente para projetos de preparação de atletas e equipes de Beisebol/Softbol, Críquete, Flag Football, Lacrosse e Squash.

Diante dessa política de investimentos, a estimativa é que mais de 85% da verba das loterias seja alocada diretamente em ações esportivas. A liberação de recursos para novos projetos está sempre condicionada à prestação e também à aprovação das contas dos projetos que já foram desenvolvidos.

Ainda este ano, a entidade anunciará a estimativa de arrecadação total da Lei das Loterias, que inclui além dos recursos ordinários, o orçamento para projetos extraordinários para a preparação das modalidades esportivas.

Além dos valores das loterias assegurados por lei, o esporte olímpico tem garantido para o novo ciclo olímpico um aporte da Caixa e das Loterias Caixa de R$ 160 milhões, no maior patrocínio da história do COB.