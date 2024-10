Jogadora do Milan, Nadia Nadim, costura a própria perna após se lesionar

Nadia Nadim, atacante do Milan, usou conhecimentos que adquiriu além das quatro linhas do gramado. Ela, que também é médica, costurou a própria perna após uma lesão. Nadia postou o vídeo do procedimento em suas redes sociais, em sua página intitulada "Dra Nadia Nadim".

A jogadora se formou em medicina em 2022, algo que era seu sonho. Além dos compromissos com o futebol, Nadia também tem uma clínica de estética e é embaixadora da Unesco.

No vídeo ela aparece terminando de dar os pontos em um machucado na perna, e escreveu: "um dos benefícios quando você é médica". Na legenda do post ela completou: "Essa sou eu, remendando a mim mesma, então estou pronta para o próximo jogo", disse.

Nadia também atua pela seleção da Dinamarca, onde disputou quatro Eurocopas. A atacante chegou ao País depois de fugir com a família do Afeganistão. Primeiro foram para o Paquistão depois para outros campos de refugiados até se estabelecer no País europeu, onde se naturalizou.

A atacante começou a carreira no Sky Blue FC, dos Estados Unidos, e depois foi para outro time americano, o Portland Thorns FC. Em 2017 foi contratada pelo clube inglês Manchester City, mas não se adaptou e pediu para deixar a equipe no ano seguinte. Foi para o PSG, na França e agora atua pelo Milan, da Itália.