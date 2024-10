Guarani se isola em centro de treinamento de Itu para o Dérbi 208

Dois dias após a vitória do Guarani, por 2 a 1, em cima do CRB, que deu uma sobrevida para o time paulista na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco se apresentou na manhã desta quarta-feira. E já deu início à preparação para o Dérbi 208 - clássico contra a arquirrival Ponte Preta - fora de casa, no estádio Moisés Lucarelli, no domingo, às 18h30.

Para dar mais tranquilidade ao elenco, que vem vivendo um momento conturbado, afinal está há 25 rodadas na zona de rebaixamento, o Conselho de Administração (CA) decidiu que os treinamentos da semana serão realizados fora de Campinas.

Nos próximos dias, o elenco de Allan Aal irá fazer uma intertemporada no Otho Hotel Resort, em Itu, onde ficará até a véspera do duelo. O local é bem aparelhado e já recebeu até a seleção do Chile durante a Copa do Mundo de 2014. O objetivo, segundo os dirigentes, é afastar os jogadores do clima tenso que costuma ser visto nos dias que antecedem o dérbi.

Em campo, o comandante bugrino teve boas notícias. Além dos sete jogadores que estavam pendurados, não terem levado outra advertência no duelo contra o CRB, e não ficaram suspensos, e não ter mais nenhuma nova baixa, Aal terá retornos importantes para o Dérbi 208: o meia Luan Dias e o lateral-esquerdo Emerson Barbosa.

O camisa 10 tem retorno certo ao time titular, enquanto o defensor irá brigar pela titularidade com Jefferson. Airton e Marlon Douglas, entregues ao departamento médico, devem ser as únicas baixas no clássico.

O Guarani chega ao Dérbi 208 na última colocação na tabela com 28 pontos, seis atrás da Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.