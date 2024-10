Patrocinadora do Corinthians está em lista de bets liberadas pelo governo para atuação nacional

As casas de apostas Esportes da Sorte e Onabet, que pertencem ao mesmo dono, foram incluídas nesta quarta-feira na lista oficial do Ministério da Fazenda de bets liberadas para atuação em todo o território brasileiro. No entanto, a indicação das empresas conta com um asterisco que informa que a decisão tem como base o cumprimento de uma determinação judicial.

A Esportes da Sorte é uma das marcas que tem investido em publicidades junto a clubes do alto escalão do futebol brasileiro. O Corinthians e o time feminino do Palmeiras têm a marca exibida nos principais espaços dos seus uniformes. A casa de apostas também patrocina Grêmio, Athletico-PR, Bahia, Ceará, Náutico e Santa Cruz.

Na última sexta-feira, o Corinthians publicou uma nota em que explicava sua decisão de manter a exibição da marca em seu uniforme diante de uma liminar obtida pela Esportes da Sorte. "O clube está amparado também por uma decisão judicial obtida pela parceira, que está sob segredo de justiça, ratificando a autorização para a publicidade da marca", informou o time alvinegro.

Também na última semana, a Esportes da Sorte foi incluída na lista de bets com atuação permitida no Estado do Rio de Janeiro. Depois de não aparecer nas primeiras listas divulgadas pelo Governo Federal, a bet recorreu a uma autorização da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), até então válida nacionalmente por decisão judicial, mas um pedido da Advocacia Geral da União (AGU) suspendeu a liminar que possibilitava tal validade.

Segundo a Loterj, a Esportes da Sorte passou a ser credenciada porque a Esportes Gaming Brasil, empresa que detém a marca, se tornou sócia controladora da ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda, proprietária da plataforma Apostou.com, credenciada pela Loteria do RJ desde novembro de 2023.

Após a alteração societária, a ST Soft solicitou autorização para a substituição do domínio atual (rj.apostou.com) pelos novos (esportesdasorte.com e onabet.com), mantendo as condições de habilitação para operação. A Loterj entendeu que a empresa cumpria os requisitos e credenciou os novos domínios.