Lucas Moura festeja gols e vitória em Campinas: 'A gente precisava de uma resposta'

Autor de dois dos três gols do São Paulo na vitória sobre o Vasco, nesta quarta-feira, em Campinas, o atacante Lucas Moura não escondeu a alegria, após o time se recuperar da derrota sofrida em Cuiabá no jogo anterior.

"Feliz demais com o resultado e com nossa performance, o time foi bem, depois de um jogo difícil com o Cuiabá, a gente precisava de uma resposta. Difícil perder e esperar tanto para um jogo, mas feliz com a vitória e com os dois gols. Marcar gols é sempre especial", disse o camisa 7.

Apesar do primeiro gol ter sido em uma bela arrancada desde o campo de defesa, Lucas preferiu descrever o gol de cabeça, após escanteio cobrado por Wellington Rato. "Fiz um de cabeça, vinha buscando esse gol, foi uma bela batida do Rato, e fui feliz. Agradecer ao grupo e à torcida."

O São Paulo vai ter mais dez dias de preparação para o próximo jogo pelo Brasileirão. O time só volta a atuar no dia 26, em Santa Catarina, contra o Criciúma, no Herberto Hulse.