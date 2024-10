Reforçado, Flamengo faz clássico com Fluminense por 3ª vitória seguida no Brasileirão

Reforçado com vários jogadores que estavam com as seleções nacionais na Data Fifa, o Flamengo tem um compromisso muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Para embalar de vez e seguir bem no G-4, faz o tradicional clássico 'Fla-Flu' com o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio, pela 30ª rodada. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, atualmente lesionado.

A partida foi parte de uma polêmica entre os semifinalistas da Copa do Brasil e a CBF. A data base do clássico era no fim de semana, mas foi adiantado para que os jogos Atlético-MG x Vasco e Flamengo x Corinthians, pela Copa do Brasil, fossem realizados no sábado e domingo. Vasco e Corinthians acionaram até o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sem sucesso.

Com visível melhora após o agora técnico Filipe Luís assumir o comando, o Flamengo tenta embalar de vez na competição para seguir no G-4 e manter vivo o sonho do título, embora distante. Os rubro-negros vêm de duas vitórias seguidas, contra Athletico, por 1 a 0, e Bahia, por 2 a 0. Com isso, somam 51 pontos em quarto lugar, atrás de Botafogo (60), Palmeiras (57) e Fortaleza (55).

O Flamengo só venceu três partidas seguidas no Brasileirão em duas oportunidades: no começo de junho e no final de julho. Foi a maior sequência que o time conseguiu emplacar até agora.

Para montar a escalação, Filipe Luís terá vários retornos importantes de jogadores que estavam com as seleções nacionais, que fretaram voos para retornar. Varela, De la Cruz e Arrascaeta (Uruguai), Plata (Equador) e Gerson e Fabrício Bruno (Brasil). A única exceção deve ser Erick Pulgar, que volta de Barranquilla, na Colômbia, e pode não chegar a tempo.

A comissão técnica montou treinos individuais levando em conta quanto cada jogador atuou nas seleções nacionais. O Flamengo também precisa pensar no jogo decisivo diante do Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil, marcado para domingo, às 16h, em São Paulo. No primeiro duelo, no Rio, o time rubro-negro venceu por 1 a 0.

Na linha defensiva, ainda tem a chance de o zagueiro Cleiton ganhar vaga de titular. O lateral-esquerdo Alex Sandro, recuperado de lesão, também deve retomar o lugar de Ayrton Lucas.

Filipe Luís comemorou o tempo que teve de preparação e elogiou o elenco. "São ajustes que quero dar com base na minha maneira de jogo para ver a evolução da equipe. Acredito nesse elenco, trabalhei no meio deles. Sei a força e a fome que tem esse time de conquistar os objetivos."

O Fluminense não estava em uma boa fase no Brasileirão, somando três derrotas seguidas: Juventude, por 2 a 1, e Botafogo e Atlético-GO, ambas por 1 a 0. Na última rodada antes da Data Fifa, porém, respirou um pouco mais aliviado ao superar o Cruzeiro por 1 a 0 em casa.

Com isso, saiu da zona de rebaixamento e aparece na 16ª colocação com 30 pontos. O time carioca ainda tem um jogo atrasado, diante do Athletico, pela 17ª rodada, remarcado para a próxima terça-feira, às 19h30, no Maracanã.

O técnico Mano Menezes tem quatro desfalques certos para montar o Fluminense. Keno e Marcelo estão lesionados e Serna cumprirá suspensão. Thiago Silva não se recuperou de contusão. Sem Marcelo, Diogo Barbosa será titular.

Já no ataque, Mano treinou com Lima e Marquinhos, mas este último deve começar no banco. Isso porque Jhon Arias, que estava com a seleção da Colômbia, retorna. O setor ofensivo também terá German Cano à disposição após cumprir suspensão.

Para a vaga de Thiago Silva quem entra é Ignácio, totalmente recuperado de lesão no joelho. O volante uruguaio Facundo Bernal, que também estava com sua seleção nacional, não participou do último treino, mas deve ser titular.

A partida será ainda mais especial para o goleiro Fábio, que completará 179 partidas. Este número o colocará como oitavo goleiro que mais atuou pelo Fluminense, ao lado de Jorge Vitório.

Mano sabe da cobrança para continuar a reação e pediu união na reta final. "Precisamos estar todos muito próximos, nos ajudando bastante, com humildade, pouca vaidade, competir todo o jogo como fizemos contra o Cruzeiro. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar ao nosso lado com mais paciência. Não temos medo de cobrança. Vamos trabalhar para que seja melhor sempre."

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De la Cruz, Allan, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Lima, Kauã Elias e Jhon Arias. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).