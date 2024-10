Coritiba e Amazonas voltam a estampar patrocínio após bet ser autorizada a operar no Brasil

Coritiba e Amazonas vão voltar a estampar a marca da Reals na camisa após a casa de aposta entrar na lista nacional de bets regularizadas pelo governo federal. A relação atualizada foi divulgada pelo Ministério da Fazenda na noite desta quarta-feira e incluiu também a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians.

"A Reals informa que, após a recente atualização oficial divulgada pelo governo federal, foi devidamente autorizada pelo Ministério da Fazenda a operar como uma plataforma de apostas no Brasil. Essa conquista reflete o cumprimento integral de todos os requisitos regulamentares exigidos pelas autoridades competentes", informou a empresa, em comunicado.

A patrocinadora de Coritiba e Amazonas celebrou a inclusão no sistema do governo. "A empresa sempre esteve comprometida com o cumprimento das normas legais, tendo entregado toda a documentação solicitada dentro dos prazos estabelecidos. A inclusão oficial da Reals no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) confirma nossa conformidade com as exigências vigentes e nos posiciona de forma sólida no mercado regulado de apostas."

Coritiba e Amazonas se enfrentaram na rodada passada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, em Curitiba. Ambas as equipes não exibiram a patrocinadora master no espaço mais importante do uniforme, mas já devem voltar a exibir a logomarca da casa de aposta na próxima partida. O Coritiba está na 9ª posição, com 44 pontos, enquanto o Amazonas ocupa o 11º lugar, com 42.