Sob pressão, Ten Hag tem diversos desfalques de peso para armar o United na volta do Inglês

Erick Ten Hag não se cansa de dizer que é necessário tempo para fazer o Manchester United reagir na temporada. Sele se defende como pode, mas a pressão aumenta bastante em seu trabalho e, para piorar, ele tem diversos desfalques de peso neste retorno de Campeonato Inglês, no sábado, diante do Brentford, em Old Trafford.

Mainoo e Harry Maguire vão ficar algumas semanas afastados por causa de problemas musculares. Eles se juntam a Mason Mount, que levou um pancada forte diante do Tottenham e a Luke Shaw, também com problema na coxa.

O quarteto de titulares não é a única dor de cabeça do treinador holandês. O uruguaio Manuel Ugarte se contundiu em partida das Eliminatórias e se tornou novo problema, assim como Malacia ainda está distante de retornar após romper o ligamento do joelho.

A boa notícia é que o trio formado pelo marroquino Mazroui, recuperado de uma doença que o tirou no intervalo diante do Aston Vila, o argentino Garnacho, e o marfinense Amad trabalharam normalmente nesta quinta-feira em Carrington.

Todos desfalcaram suas seleções na rodeada da Data Fifa, mas fizeram tratamento intensivo e estão à disposição de Ten Hag, diminuindo o tanto de problemas entregues ao departamento médico do United.

Com apenas duas vitórias em sete rodadas do Inglês, o United figura somente na 14ª colocação, o que colocou o trabalho de Ten Hag sob questionamento. A diretoria garante que não pensa em demissão, ainda, mas está acompanhando treinamento e os jogos mais in loco.

A pressão aumenta, também, por causa de dois empates na Liga Europa, com o time saindo em vantagem nos dois - chegou a fazer 2 a 0 no Porto. Na quinta-feira (dia 24) o time visita o Fenerbahçe sob obrigação de desencantar na competição para não ver a vaga até aos mata-matas (de 9º a 24º) ameaçada. Atualmente aparece no 21º posto.