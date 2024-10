Ramón Díaz destaca reação do Corinthians na vitória sobre o Athletico-PR: 'A equipe respondeu'

O técnico Ramón Díaz destacou a reação do Corinthians no segundo tempo, diante do Athletico-PR, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, depois de abrir 2 a 0 e sofrer o empate ainda na primeira etapa. O treinador afirmou que no intervalo do jogo o grupo foi advertido para manter a concentração o tempo todo.

"Fizemos entender que o adversário também joga, que temos que estar atentos e concentrados os 90 minutos porque há muito jogo. Queríamos sair da zona de rebaixamento, tínhamos pensado que Flamengo poderia vencer e não venceu. Ver como o futebol é complicado, não dá para relaxar. Eu gostei do time no segundo tempo porque reagiu, foi aguerrido, estivemos mais pulsantes, e fora a qualidade que temos, só ver o que fizeram Memphis, Garro e Yuri, por isso têm responsabilidade na equipe. A equipe respondeu", disse o treinador argentino.

Díaz também fés questão de elogiar o "caráter" do time e destacou a atuação do holandês Memphis Depay. "É um jogador importante. Tem hierarquia e qualidade. Creio que será um gol que se verá no mundo todo pela qualidade e o personagem que é. Quero agradecer a ele e ao grupo, porque no momento difícil vimos o caráter que tem o Corinthians."

Segundo o treinador, o Corinthians só se recuperou na partida por causa da qualidade do adversário. "Temos que felicitar o Athletico porque nos atacou e nos provocou, dois gols, e isso serve que não pode relaxar em qualquer momento. Necessitamos os três pontos. Vimos as pessoas felizes e os jogadores, temos que continuar com essa mentalidade, mas estamos muito contentes."