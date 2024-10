Coldplay vai estampar camisa do Barcelona graças ao Spotify

Depois do rapper canadense Drake, e da banda Rolling Stones, outro grupo musical vai estampar a camisa do Barcelona. O Coldplay, banda mais ouvida do Spotify, patrocinador master do clube espanhol, vai ser o próximo homenageado. O emblema da banda britânica vai ficar logo abaixo do escudo.

A estreia desta parceria vai ser no dia 26 de outubro, contra o Real Madrid. Já a equipe feminina vai usar o uniforme com a logo da banda pela primeira vez no dia 2 de novembro, na partida contra o Eibar.

Desde que o Sportify se tornou patrocinador do Barcelona a homenagem de cantores e grupos musicais têm sido comum. Nomes como Drake, Rosaía, Karol G e Rolling Stones já passaram pelo uniforme catalão.

A relação com o Coldplay, porém, é especial. Um dos principais sucessos da banda, "Viva la Vida" virou trilha sonora da equipe masculina marcando alguns títulos conquistados pelo clube.