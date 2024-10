Brusque e CRB brigam contra o rebaixamento; Amazonas e Avaí ainda sonham com acesso na Série B

Todos os jogos têm ar de decisão na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, mas com situação diferentes. Nesta sexta-feira, duas partidas dão sequência na 32ª rodada: Brusque e CRB querem fugir do rebaixamento, enquanto Amazonas e Avaí ainda sonham com um distante G-4.

Brusque e CRB iniciam a noite às 19h no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Ambos têm 33 pontos e abrem a zona de rebaixamento. Os alagoanos, por terem uma vitória a mais (8 a 7), aparecem em 17º, seguidos pelos catarinenses. Ituano, com 31, e Guarani, com 28, completam o Z-4. A Ponte Preta é a primeira fora da zona de rebaixamento, em 16º com 35.

O Brusque vem reagindo e somou quatro pontos nos últimos dois jogos: empatou sem gols com o Avaí e superou o Ituano, por 1 a 0, em outro confronto direto na última rodada. O CRB também vinha em crescente, com um empate e duas vitórias seguidas, mas foi derrotado pelo Guarani por 2 a 1, também em duelo direto pela permanência.

Mais tarde, às 21h30, Amazonas e Avaí duelam na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Se ainda quiserem sonhar com o G-4, a vitória é fundamental. O time amazonense tem 42 pontos, um a menos do que o adversário catarinense, enquanto o Mirassol fecha o G-4 com 50.

O Amazonas vem de derrota para o Coritiba, por 3 a 1, mas em casa está invicto há sete jogos, sendo cinco vitórias. Já o Avaí não vence há quatro jogos, com uma derrota e três empates seguidos, o último deles por 2 a 2 contra o América-MG.

A rodada seguirá com três jogos no sábado e três no domingo. No sábado, destaque para o duelo entre Mirassol e Novorizontino, integrantes do G-4. No domingo, outro dérbi tradicional: Ponte Preta x Guarani.