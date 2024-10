Torcida organizada do Athletico-PR tem ônibus apedrejado em São Paulo

Um ônibus com torcedores do Athletico Paranaense foi surpreendido por uma emboscada ao chegar em São Paulo na quinta-feira. Os integrantes da torcida organizada Os Fanáticos chegavam à cidade para assistir à partida contra o Corinthians na Neo Química Arena. O ataque aconteceu na rodovia Regis Bittencourt.

A Torcida Jovem do Santos, porém, jogou pedras no ônibus, quebrando algumas janelas. Os athleticanos seguiram a viagem e não houve confronto.

Em 2023 Os Fanáticos atacaram alguns torcedores do Santos em Curitiba e a emboscada desta quinta-feira seria uma "resposta" a esse acontecimento.

O Athletico levou uma goleada de 5 a 2 para o Corinthians na noite de quinta, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado empurrou a equipe paranaense para a zona de rebaixamento, com 31 pontos, um atrás do rival paulista, que acabou deixando a zona da degola com o triunfo em casa.