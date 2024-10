NFL tem Corinthians e Neo Química Arena como prioridades para retornar ao Brasil em 2025

Após o primeiro jogo da National Football League (NFL) no Brasil, classificado como um sucesso pela liga, o País continua nos planos para receber jogos. Na quinta-feira, executivos da NFL confirmaram o desejo de retornar ao Brasil em 2025 e têm o estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, como prioridade para receber um novo duelo da temporada regular da liga de futebol americano.

Ao longo dos últimos anos, a NFL analisou, além da Neo Química Arena, o Allianz Parque, MorumBis e o Maracanã, no Rio de Janeiro, até definir a casa do Corinthians como o estádio ideal para receber o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em setembro deste ano. O acordo foi assinado ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, mas Augusto Melo trabalhou junto com a liga, após assumir como presidente do clube.

"Temos uma grande parceria com a cidade São Paulo e com o Corinthians. No que se refere ao São Paulo, esse (Neo Química Arena) seria o nosso foco, dados os nossos aprendizados e o sucesso e os pontos fortes daquele estádio", afirmou Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL. O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers contou com ingressos esgotado e mais de 47 mil torcedores no estádio - sendo que 90% destes eram da América do Sul.

Em dezembro de 2023, os donos das franquias aprovaram um aumento no número de jogos internacionais por temporada - de quatro, no último ano, para oito, a partir de 2025. Nesse cenário, abre margem para que o Brasil repita a dose no próximo ano. Além dos três jogos em Londres e o de Madri confirmados, Alemanha e México também surgem como mercados em potenciais para a liga. Se todos esses jogos forem repetidos, ainda haveria espaço para a partida no País.

São Paulo é prioridade, mas já há concorrências de outros Estados e cidades. A liga, no entanto, não cita os nomes dos interessados e não há nada fechado até o momento. "Certamente houve interesse de outros mercados no Brasil, o que é ótimo. Dito isso, vamos trabalhar nesse processo e temos um grande parceiro em São Paulo com o Corinthians. Ainda estamos saindo da análise do primeiro jogo e então começaremos a nos voltar para o que 2025 nos reserva", afirmou o executivo.

O plano para 2025 é de que o Brasil receba um jogo. A ideia de múltiplas partidas, como ocorre em Londres, não está descartada. É um desejo da SPTuris, por exemplo. "Eu amo pensar nisso (mais de uma partida no Brasil). Há uma base de fãs incrível que adoraria encher os estádios se jogássemos mais aí. Mas nosso foco para um possível retorno, em 2025 seria um único jogo. Novamente, não descartaríamos considerar múltiplos jogos, mas nosso objetivo é de voltar para uma única partida em 2025", disse O'Reilly.

A proximidade da Neo Química Arena com a estação de metrô Corinthians-Itaquera foi um diferencial. Em comparação com os demais estádios de São Paulo que estavam no páreo, a casa corintiana apresentou o melhor projeto em questão de transporte público e mobilidade urbana.

Outro ponto considerado é a instalação e a infraestrutura da Neo Química Arena. Preparado para a Copa do Mundo, o estádio tem todas as especificidades de uma arena no padrão Fifa, com o tamanho de vestiário necessário para comportar uma delegação de futebol americano - que ultrapassa a casa de 50 atletas por equipe. O gramado, por não ser sintético - possui apenas uma pequena composição artificial - também se destacou sobre o Allianz Parque. Mesmo assim, recebeu críticas dos atletas de Eagles e Packers.