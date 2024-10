Verstappen admite que Red Bull está 'devendo' na temporada

Restando seis corridas para o término da temporada 2024, e com 52 pontos de vantagem para o vice-líder Lando Norris, o holandês Max Verstappen disse estar realista quanto às dificuldades em relação ao título na Fórmula 1. Em entrevista, ele reconheceu a fase complicada que a Red Bull vem enfrentando.

"No momento, sabemos que estamos com muitas deficiências e temos que ir passo a passo. Não faltam muitas corridas, mas ainda estou confiante de que podemos ir bem nas próximas provas. Se melhorarmos o carro, então naturalmente teremos mais velocidade", afirmou.

O piloto comentou ainda sobre possíveis ajustes que a Red Bull deve fazer para melhorar o desempenho do seu carro. "Veremos como o carro se apresenta com as atualizações que temos. E também há muitas mudanças na pista com o asfalto. Então, precisamos estar no topo disso", afirmou.

Embora as últimas temporadas tenham sido marcadas por um domínio do piloto de 27 anos, neste ano a competição aponta um enredo diferente. A Red Bull tem encarado problemas de equilíbrio e desenvolvimento. O reflexo disso é que o holandês teve que dividir as vitórias com outros seis pilotos.

A irregularidade de Verstappen e sua equipe permitiu que a McLaren assumisse a liderança da classificação do Mundial de Construtores pela primeira vez em dez anos (516 pontos contra 475 da Red Bull), aumentando a chance de Norris entrar firme na briga pelo título.

Apesar da vantagem na classificação (331 contra 279) Verstappen admite o risco de perder o campeonato para o rival inglês. "Claro que eu gostaria de ganhar o campeonato, mas também precisa ser realista. Tentaremos fazer tudo o que pudermos para sermos competitivos o suficiente."

Após um intervalo de quase um mês sem corridas, a Fórmula 1 volta ao centro das atenções neste final de semana com o GP dos Estados Unidos, que será disputado em Austin. A prova vai receber a volta do formato sprint, que acontece no sábado. No domingo, a corrida está agendada para as 16h (horário de Brasília).