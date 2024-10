Szczesny diz estar pronto para estrear pelo Barcelona após adiar aposentadoria: 'Preparado'

Contratado às pressas pelo Barcelona após a grave contusão do alemão Ter Stegen, o goleiro Wojciech Szczesny disse estar pronto para fazer a sua estreia pelo clube catalão neste fim de semana após cumprir uma "pré-temporada particular" já que tinha encerrado a carreira.

Neste domingo, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe azul e grená recebe o Sevilla no estádio Olímpico Lluís Companys. "Estou pronto. Treinei muito nestas duas semanas e, mentalmente, já estou preparado", afirmou o goleiro de 34 anos em entrevista à TV3.

O reforço comentou sobre a sua volta à rotina de treinos e confessou que esse momento em sua vida tem sido um desafio. "Os primeiros dias foram difíceis do ponto de vista físico. Ainda mais para os goleiros, que treinam sozinhos. Não é nada divertido. Mas esta semana, depois de me integrar ao elenco, tudo tem sido estimulante", afirmou o jogador.

Apesar da declaração do goleiro, Hansi Flick não anunciou de forma oficial a sua escalação. No entanto, pela programação da comissão técnica, Szczesny seria titular a partir do dia 20 de outubro.

O polonês chega em um momento de compromissos pontuais no calendário. Após o duelo com o Sevilla, o Barcelona terá pela frente o Bayern de Munique na próxima quarta, pela Liga dos Campeões, e depois o clássico diante do Real Madrid, pelo Espanhol.