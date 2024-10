Atlético-GO e Cuiabá empatam sem gols e continuam na rabeira do Brasileirão

Atlético-GO e Cuiabá empataram sem gols, em partida realizada na noite desta sexta-feira, no Estádio Antônio Accioly. O jogo, de dois times que estão na zona do rebaixamento, foi válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos 22 pontos e continua na última colocação na tabela. O Cuiabá agora tem 27 e também segue na mesma 19ª posição. Os times neste momento ainda dividem o Z-4 com Vitória e Athletico-PR. O Corinthians já jogou na rodada e por enquanto está fora da degola.

Em campo, a primeira chegada foi do Atlético-GO. Aos 11 minutos, Bruno Tubarão aproveitou rebote e mandou com efeito, mas a bola foi para fora. O time da casa seguiu em cima e quase marcou o primeiro aos 17, quando Lacava ganhou do goleiro Walter e cruzou, mas ninguém chegou para completar. No minuto seguinte, o time de Goiás acertou o travessão e quase saiu na frente.

A pressão do Atlético-GO era grande, enquanto o Cuiabá resistia. Aos 20 minutos, Lacava mandou da entrada da área, mas não acertou a meta. Com poucas aparições no ataque, o Cuiabá celebrou o empate ao término do primeiro tempo.

O segundo tempo manteve a superioridade do time da casa. Aos 15 minutos, Lacava finalizou cruzado e a bola passou perto do goleiro Walter. O jogo ficou preso no meio de campo, com muita marcação. Enquanto o Atlético-GO tentava pressionar no campo de ataque, o Cuiabá abusava das bolas longas e das tentativas de saída rápida.

Nos últimos minutos o duelo ficou mais aberto, com espaço para os dois times criarem jogadas perigosas, mas a partida entre dois quatro times que estão na zona do rebaixamento terminou mesmo com o placar em branco.

Desesperado na luta contra o rebaixamento e sem apresentar melhora, o Atlético-GO encara o Grêmio, no sábado, às 16h30, em Porto Alegre. O Cuiabá, que ainda tem esperança, joga contra o Vasco, na quinta-feira, às 19h, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 CUIABÁ

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Alejo Cruz; Roni (Shaylon), Rhaldney (Campanharo) e Baralhas; Lacava (Jean Carlos), Derek (Hurtado) e Janderson (Geovane). Técnico: Umberto Louzer.

CUIABÁ - Walter; Bruno Alves, Marllon, Alan Empereur (Lucas Mineiro) e Railan; Denilson (Max), Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Ramon; Gustavo Sauer (André Luís), Isidro Pitta e Clayson (Jonathan Cafu). Técnico:

CARTÕES AMARELOS - Baralhas e Lacava (ATL); Max, Lucas Mineiro e Railan (CUI).

ÁRBITRO - Bráulio Machado (SC).

RENDA - R$ 30.480,00.

PÚBLICO - 3.622 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).