Internacional e Grêmio se enfrentam por objetivos opostos no Beira-Rio

Em busca de objetivos opostos, Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 16h, no estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cenário deste Gre-Nal coloca os maiores rivais gaúchos em caminhos diferentes. O time colorado tenta encostar no G-4, enquanto a equipe tricolor busca se afastar da zona de rebaixamento.

Com 46 pontos, o Inter está brigando diretamente por uma vaga na próxima Copa Libertadores, até por ter um ou dois jogos a menos do que os seus rivais. O time colorado ainda defende uma série de sete jogos sem derrota. Já o Grêmio vem em uma crescente e quer continuar longe da zona de rebaixamento. Tem 35 pontos e não perde há quatro rodadas. O primeiro dentro do descenso, o Athletico-PR, tem 29.

O clássico Gre-Nal é extremamente equilibrado. Foram 224 jogos, com 69 vitórias do Grêmio, 72 do Inter e 83 empates. O time colorado, no entanto, venceu os três últimos confrontos contra o rival.

Do lado do Inter, o técnico Roger Machado tem alguns problemas para definir os titulares. O zagueiro Clayton Sampaio e o volante Thiago Maia estão suspensos. Rogel e Bruno Henrique são os substitutos.

Recuperado de lesão, o atacante Rafael Borré treinou normalmente e se colocou à disposição do treinador. O intuito é que seja escalado no lugar de Enner Valencia, que deve ficar entre os suplentes.

"Eu conheço o Renato (Gaúcho), como ele funciona e como ele vai mobilizar internamente o seu grupo. Independentemente das motivações do adversário e da organização da semana deles, a gente precisa olhar para nós. Temos nossas ambições e existem segredos envolvidos em clássicos", afirmou Roger Machado.

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho deve perder o zagueiro Kannemann, com dores musculares. Caso o defensor seja vetado, a dupla titular será formada por Jemerson e Rodrigo Ely.

O treinador indicou ter duas dúvidas, até para gerar suspense na escalação. Na lateral-esquerda, com Reinaldo suspenso, Mayk vai entrar. No meio de campo, Dodi e Pepê brigam pela titularidade. Na frente, a disputa é entre Avarena e Soteldo, com o primeiro sendo o mais cotado para iniciar o embate.

"Ganhar um Gre-Nal é sempre mais gostoso. Estamos muito motivados para fazer uma reta final de temporada e tentar compensar tudo que aconteceu por fatores que a gente já debateu. Então, o foco é total no jogo. Eu posso garantir para o torcedor que o Grêmio vai fazer um jogo muito forte e se Deus quiser sair com um excelente resultado", disse o vice do Grêmio, Antônio Brum.

Nesta semana, a diretoria precisou desmentir um possível interesse no técnico Luis Felipe Scolari, o Felipão. A direção classificou a informação como 'boato' para agitar o Gre-Nal.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GRÊMIO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi (Pepê) e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena (Soteldo) e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).