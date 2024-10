Bia Ferreira defende título do boxe em dezembro; Wanderley Pereira anuncia carreira 'híbrida'

O boxe profissional brasileiro promete dias agitados. A multicampeã Beatriz Ferreira, que deixou a carreira olímpica para se dedicar ao profissionalismo, luta em 14 de dezembro, enquanto Wanderley Pereira anunciou que terá carreira híbrida (olímpica e profissional) a partir de 2025.

Dona de duas medalhas olímpicas (prata em Tóquio e bronze em Paris) e dois campeonatos mundiais, Bia vai defender pela primeira vez o cinturão mundial da Federação Internacional (FIB) dos pesos leves em 14 de dezembro, em Montecarlo, Mônaco. A adversária ainda não foi anunciada oficialmente. Aos 31 anos, a brasileira acumula cinco vitórias (dois nocautes) no profissionalismo.

Wanderley, que tem o apelido de Holyfield, tem 23 anos e assinou contrato de um ano com a empresa RealMSports e deve fazer sua estreia em fevereiro ou março. A previsão é que o brasileiro lute ainda em junho e no final do ano que vem.

Antes de estrear no profissionalismo, Wanderley vai lutar em um torneio na Inglaterra. Em 2025, além dos combates profissionais, o brasileiro vai participar do campeonato mundial, que garante pontuação no ranking olímpico.

A RealMSports procura uma parceria com as principais empresas de promoção e um acordo poderá ser fechado com a Top Rank, de Bob Arum, ou com a Matchroom, de Eddie Hearn.

Baiano de Conceição do Almeida, Wanderley foi campeão sul-americano em 2022 e vice-campeão pan-americano e mundial em 2023. Este ano, na Olimpíada de Paris, o lutador ficou a uma vitória do pódio. Ele perdeu nas quartas de final para o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, que acabou com a medalha de ouro.