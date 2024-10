Tottenham se recupera no Inglês ao golear West Ham, e Richarlison volta após quase 2 meses

O Tottenham conseguiu se reabilitar no Campeonato Inglês ao golear, de virada, na manhã deste sábado o West Ham por 4 a 1 em seu estádio, em Londres. Antes da pausa provocada pela Data Fifa, o time havia amargado uma derrota para o Brighton por 3 a 2 depois de terminar o primeiro tempo vencendo por 2 a 0.

O Tottenham era o nono no Inglês, com 10 pontos. Com o resultado deste sábado, que marcou também a volta aos campos do atacante brasileiro Richarlison, o time subiu para a sexta posição, com 13 pontos, na abertura da oitava rodada. O West Ham permanece com 8 pontos.

Jogando em casa, o Tottenham tomou a iniciativa, teve mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo e buscava o ataque. O time de Ange Postecoglou, porém, apresentava problemas no setor defensivo e permitia que o rival finalizasse com perigo.

Na primeira tentativa, aos 11 minutos, Vicário, goleiro do Tottenham, conseguiu uma boa defesa em uma finalização de Kudus após jogada pelo lado direito do ataque do West Ham. Sete minutos depois, a trama pela direita dos visitantes se repetiu, e Kudus teve nova chance. O ganês desta vez não desperdiçou e chutou forte, longe do alcance de Vicário.

Com vantagem no placar, o West Ham recuou e não conseguiu mais ameaçar o gol do Tottenham. Aos 36 minutos, o time da casa chegou ao empate após um rápido contra-ataque. Depois de o West Ham perder a bola na intermediária ofensiva, Maddison conduziu bem e acionou Kulusevski pela direita. O sueco cortou para o centro do campo e finalizou de fora da área. A bola bateu na trave esquerda e na direita antes de entrar.

O segundo tempo começou novamente com o Tottenham pressionando. Diferentemente da primeira etapa, o time conseguiu marcar logo no início. Aos 6 minutos, Bissouma finalizou livre dentro da área após assistência de Udogie.

Aos 10 minutos, o Tottenham chegou ao terceiro gol após uma boa combinação de Son e Kulusevic pelo lado direito. O sul-coreano finalizou de esquerda. O goleiro Aréola conseguiu defender, mas no rebote a bola bateu no zagueiro Todibo e entrou. Gol contra de Todibo e 3 a 1 para o Tottenham.

A goleada foi consolidada aos 15 minutos. Sarr, que entrou no segundo tempo no lugar de Maddison, conseguiu um excelente lançamento para Son pelo lado esquerdo. O sul-coreano partiu em velocidade do campo do Tottenham e ao entrar na área pedalou para superar a marcação e chutou forte.

Aos 36 minutos, o técnico Ange Postecoglou colocou em campo o brasileiro Richarlison no lugar de Solanke. O atacante se recuperava de contusão muscular e não atuava desde o dia 24 de agosto, na goleada sobre o Everton.

Na próxima rodada do Inglês, o Tottenham enfrenta o Crystal Palace, que está na zona de rebaixamento, fora de casa, no dia 27. No mesmo dia, o West Ham recebe o Manchester United.