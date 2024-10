Manchester United derrota o Brentford, afasta crise e respira no Campeonato Inglês

O Manchester United quebrou uma sequência de três jogos sem vitória ao bater o Brentford por 2 a 1, neste sábado, no estádio Old Trafford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. De quebra, aliviou a pressão sobre o técnico Erik ten Hag, que chegou a ser alvo de piada em uma ação publicitária de uma pizzaria no Reino Unido devido aos maus resultados na competição.

Apesar do triunfo, o Manchester United está longe de almejar uma vaga nas principais competições europeias, até porque tem 11 pontos e apenas três vitórias na competição. O Brentford ficou com dez e, inclusive, foi ultrapassado pelo rival.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. O Brentford começou melhor e dominou os primeiros minutos de jogo, mas viu a situação mudar a partir dos 25 minutos. A pressão começou a ser toda do United, que perdeu muitas chances claras de gol, principalmente com Eriksen. Em uma delas, ele saiu na frente de Flekken, mas mandou para fora.

No último minuto da etapa inicial, o Brentford abriu o placar com Pinnock de cabeça, após cobrança de escanteio, impedindo uma reação imediata do United, o que gerou esboços de vaias por parte dos torcedores.

Atrás do placar, o United teve uma postura totalmente diferente no segundo tempo. Com isso, acabou empatando logo no minuto inicial em belo cruzamento de Rashford para Garnacho, que finalizou de primeira para o gol.

O gol deu um alívio para o clube mandante, que passou a jogar mais leve. Aos 16, Bruno Fernandes encontrou um passe incrível para Hojlund, que marcou de cavadinha, encobrindo o goleiro. O Brentford ainda tentou pressionar no fim, mas o United se manteve firme defensivamente e conseguiu uma importante vitória.

Ainda neste sábado, o Newcastle acabou sendo surpreendido pelo Brigthon no St. James' Park. Mesmo com Bruno Guimarães e Joelinton, o time mandante não fez uma boa partida, perdeu por 1 a 0 e desperdiçou a oportunidade de encostar no G-4. Com isso, acabou caindo para o oitavo lugar, com 12 pontos e viu o Brighton alcançar o quinto lugar, com 15. O único gol da partida foi marcado por Welbeck, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Quem também saiu vitorioso da rodada foi o Leicester, que fez uma partida eletrizante diante do Southampton e levou a melhor por 3 a 2, fora de casa. O vice-lanterna da competição e ainda sem vencer, com dois pontos, chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, com gols de Acher e Aribo, mas Buonanotte, Vardy e Ayew, aos 53 minutos do segundo tempo, decretaram a virada. O Leicester tem nove pontos e se afastou da zona de rebaixamento.

Com gols de Ndiaye e Keane, ambos no primeiro tempo, o Everton venceu o Ipswich por 2 a 0 e ganhou um fôlego na competição ao chegar aos oito pontos, na 16ª posição. Seu rival, que ainda não venceu em seu retorno à elite inglesa, ficou em 17º, com quatro.

Por fim, o Aston Villa chegou a seis jogos de invencibilidade ao derrotar o Fulham por 3 a 1, de virada. Com isso, pulou para o quarto lugar, com 17 pontos, contra 11 do seu adversário. Raul Jimenez abriu o placar. Rogers, Watkins e Diop, contra, marcaram os gols da virada do time de Birmingham.