Max Verstappen conquista 11ª corrida sprint da F-1 ao vencer em Austin; Sainz é 2º

O holandês Max Verstappen continua dominando as corridas sprint da Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Red Bull venceu pela 11ª vez nesse formato ao levar a melhor no Grande Prêmio dos Estados Unidos, no tradicional circuito das Américas, em Austin. O atual tricampeão largou a pole e foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada com extrema facilidade.

A vitória de Verstappen mostra que a Red Bull aproveitou bem a pausa de quase um mês sem corrida para ajustar o carro do holandês. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, completaram o pódio. A diferença na liderança, agora, aumentou para 54 pontos, o deixando ainda mais próximo do tetracampeonato.

Charles Leclerc teve bons momentos na corrida, mas acabou ficando abaixo de seu companheiro de equipe e terminou na quarta posição, à frente de George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes. Companheiro de Verstappen, Sérgio Pérez foi apenas o nono, atrás também da dupla de Haas - Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Oscar Piastri, da McLaren, foi o décimo.

Como de costume, Verstappen largou bem e não deixou seus adversários ameaçarem o primeiro lugar em nenhum momento. Ele, inclusive, fez a volta mais rápida da corrida. Quem começou bem, contrariando sua fama, foi Norris. O piloto da McLaren ultrapassou Leclerc e Russell de uma só vez.

Leclerc e Russell ainda brigaram pela posição, que foi bem defendida pelo piloto da Mercedes. Com isso, o monegasco perdeu ritmo e foi ultrapassado por Sainz, que o tirou para fora da pista. O espanhol, mais tarde, também passaria pelo piloto da Mercedes.

Sainz fez uma corrida impecável e conseguiu superar Norris na última volta. Por muito pouco o piloto da Mercedes também não perde a posição para Leclerc, que demorou, mas conseguiu deixar Russell para trás.

Quem novamente ficou abaixo do esperado foi Pérez, que ficou atrás dos carros da Haas e terminou em nono. Só não foi pior, pois Piastri acabou em décimo.

Confira a classificação da corrida sprint do GP dos EUA de F-1:

1.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 31min06s146

2º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 3s882

3.º - Lando Norris (ING/McLaren), a 6s240

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 6s956

5.º - George Russell (ING/Mercedes), a 15s766

6.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 18s724

7.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 25s161

8.º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 26s588

9.º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), a 29s950

10.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 37s059

11.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 38s363

12.º - Franco Colapinto (ARG/Williams), a 39s460

13.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 41s236

14.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine, a 41s995

15.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 42s804

16.º - Liam Lawson (NEO/RB), a 44s008

17.º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 44s564

18.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 46s807

19.º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 52s842

20.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 54s476