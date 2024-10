Verstappen faz alerta sobre Ferrari e brinca com vitória na sprint: 'Lembrei dos velhos tempos'

Max Verstappen não escondeu o bom humor após vencer a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, da Fórmula 1. Com um sorriso de orelha a orelha, o holandês brincou com o fato de ter conquistado uma vitória sem sustos, de ponta a ponta. No entanto, também fez um alerta ao ritmo da Ferrari.

"Não foi ruim, lembrei dos velhos tempos", brincou Verstappen. "Estou muito feliz com o dia de hoje. Se você olhar para a corrida como um todo, a Ferrari também estava muito rápida, mas finalmente voltamos a correr", disse o tricampeão mundial, que voltou a abrir vantagem sobre Lando Norris na classificação geral - 55 pontos.

"Normalmente, estávamos sempre olhando para trás, mas conseguimos fazer nossa própria corrida dessa vez e tivemos um bom ritmo. Vamos trabalhar para fazer uma boa corrida amanhã (domingo)", destacou o holandês.

Verstappen venceu todas as quatro corridas sprint do ano até agora - China, Miami, Áustria e Estados Unidos - e chegou a 11 vitórias neste formato. A meta agora é tentar voltar a vencer uma corrida principal, o que não acontece desde o GP da Espanha.

Diferente do holandês, Sergio Pérez não teve uma grande atuação e terminou a sprint na nona posição, colocando novamente o seu lugar no grid de 2025 em xeque. O mexicano terá que dar tudo de si nas últimas corridas para não correr o risco de ser substituído.

Os pilotos voltam às pistas neste domingo, para a corrida principal de Austin. A largada está prevista para as 16h, horário de Brasília.