Mirassol vence, se mantém no G-4 e segura o Novorizontino na vice-liderança da Série B

Na briga direta dentro da zona de acesso - G-4 - da Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol venceu por 1 a 0 o Novorizontino, neste sábado, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada.

A vitória no 'Clássico Tião' - Tigre x Leão - deixou o time da casa com 53 pontos, segurando a quarta posição, enquanto o Novorizontino, que poderia assumir a ponta, continua na vice-liderança, com 54, dois atrás do líder Santos (56). Entre eles está o Sport, em terceiro, com 53 pontos.

Esta vitória reabilitou o Mirassol da derrota por 3 a 2 para o Santos, na Vila Belmiro, além de quebrar um jejum de seis anos sem vencer o rival em casa. Por outro lado foi a terceira derrota consecutiva do Novorizontino, que vem 'queimando sua gordura' na reta final da competição. Antes perdeu em casa para o Sport, por 3 a 1, e fora para o Amazonas, por 1 a 0.

Com o apoio da torcida, o Mirassol começou no ataque, aproveitamento o posicionamento defensivo do Novorizontino, esperando uma chance para contra-atacar. As melhores chances foram do time da casa, que transformou o goleiro Jordi como o melhor em campo por praticar boas defesas. Aos nove, o goleiro defendeu uma cabeçada de frente Dellatorre e depois num chute forte de Zeca.

O torcedor até soltou o grito de gol, mas não valeu aos 19 minutos. Danielzinho cobrou falta e Dellatorre enfiou a cabeça para as redes. O lance, porém, acabou sendo anulado pelo VAR, que sinalizou impedimento. Um lance difícil para a arbitragem em campo.

Jordi ainda garantiu o placar em branco aos 47 minutos, quando defendeu cabeçada de Gabriel. O Novorizontino chegou ao ataque apenas um vez, num chute de longe de Reverson que assustou o goleiro Alex Muralha, mas a bola foi para fora.

O segundo tempo começou debaixo de chuva. E quase o Mirassol abriu o placar num lance estranho, porque Dellatorre tentou o cruzamento, mas a bola pegou efeito e ganhou o caminho do gol. Jordi, outra vez, foi buscar quase em cima da linha, aos dois minutos.

O Novorizontino respondeu aos quatro, quando Lucas Cardoso apertou João Victor no lado da área e este tentou ore curo para Alex Marulha. Mas fez o passe pra Neto Pessoa, que vinha de frente e bateu para o gol. A bola subiu e explodiu no travessão. Perdeu um gol feito.

A intensidade da chuva aumentou, formando poças até mesmo no excelente gramado do Maião. O técnico Eduardo Baptista, do Novorizontino, chegou indicar ao árbitro para paralisar o jogo. Mas ele seguiu e o Mirassol se deu melhor, marcando o gol aos 28 minutos. Zeca cobrou escanteio e Alex Silva, que tinha entrado momentos antes, desviou de cabeça na primeira trave.

Nos últimos minutos, o Novorizontino ainda tentou se soltar e atacar. Até mesmo o zagueiro Rafael Donato apareceu na área para cabecear com perigo, mas Alex Muralha espalmou no chão, evitando o empate aos 37 minutos. Depois disso, apesar da disposição, não conseguiu criar mais nenhuma chance.

Na próxima terça-feira os dois times já voltam a campo pela 33ª rodada. O Mirassol vai enfrentar o CRB, em Maceió (AL), enquanto o Novorizontino vai receber o Avaí, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 NOVORIZONTINO

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura (Rodrigo Andrade), Danielzinho e Gabriel (Iury Castilho); Neguebra (Alex Silva), Dellatorre (Léo Gamalho) e Fernandinho (Cristian). Técnico: Mozart Santos.

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Reverson; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Geovane (Lucas Cardoso), Eduardo, Marlon (Willian Farias) e Waguininho; Pablo Dyego (Renato Palm) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Alex Silva, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Andrade, Zeca e João Victor (Mirassol). Geovane e Renato Palm (Novorizontino).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Guimarães (RJ).

RENDA - R$ 90.800,00.

PÚBLICO - 5.517 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).