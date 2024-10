Russell bate, Norris supera Verstappen e crava a pole do GP dos Estados Unidos de F-1

Lando Norris superou o terceiro lugar da corrida sprint ao cravar a pole do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Neste sábado, ele levou a melhor sobre Max Verstappen, com uma 'ajudinha' de George Russell, que bateu o carro no minuto final e impediu que o holandês desse uma última volta rápida para tentar roubar o primeiro lugar do piloto da McLaren.

Carlos Sainz, da Ferrari, vai largar na terceira posição, ao lado de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Oscar Piastri sairá em quinto, seguido por George Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Sergio Pérez.

Com a pole no GP dos Estados Unidos, Norris vai largar na frente pela sexta vez no campeonato. Nas cinco anteriores, ele venceu apenas duas vezes, em Singapura e na Holanda.

Embalado com a vitória na sprint, Verstappen fez o melhor tempo do Q1, à frente de Leclerc e do surpreendente Liam Lawson. O feito do piloto da RB só não foi comemorado por causa das trocas dos componentes do carro, que vão fazer com que ele largue em último. A punição serviu como alento a Hamilton. O heptacampeão teve uma volta deletada e só conseguiu um 19º lugar, ganhando uma posição.

Além de Hamilton, foram eliminados no Q1: Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Franco Colapinto e Alexander Albon. A Williams também foi uma decepção ao não conseguir colocar nenhum de seus carros no Q2.

A principal novidade na segunda parte do treino classificatório foi a Alpine de Gasly entre os dez primeiros. Já Liam Lawson não brilhou novamente e acabou caindo no Q2, assim como Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda.

No Q3, a disputa esquentou entre Verstappen e Norris, que se revezaram na primeira posição. O piloto britânico, no entanto, levou a melhor e conseguiu cravar a pole. O treino acabou com bandeira amarela, já que Russell se chocou na parede e impediu que o holandês tentasse uma última volta rápida.

Confira a classificação ddo GP dos EUA de F-1:

1.º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s330

2.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s361

3º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min32s652

4.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min32s740

5.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s950

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s974

7.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s018

8.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s309

9.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s481

10º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), sem tempo

11.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), e 1min33s506

12.º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min33s544

13.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min33s597

14.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s759

15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s051

16.º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min34s062

17.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min34s152

18º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min34s154

19.º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min34s228

20º - Liam Lawson (NEO/RB), sem tempo. *Sofreu punição por trocar componentes.