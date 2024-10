Hulk revela orientação do scout para golaço e projeta futuro do Atlético-MG na temporada

O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil. O time empatou com o Vasco, em São Januário, por 1 a 1, em partida realizada na noite deste sábado. Com o resultado, o time mineiro aguarda o vencedor de Corinthians e Flamengo, que se enfrentam neste domingo, na Neo Química Arena.

Responsável pela classificação, o atacante Hulk, que marcou um golaço aos 37 minutos do segundo tempo, afirmou que recebeu orientação da sua equipe para acertar a finalização. Em entrevista, ele agradeceu ao 'scout' pela dica, que foi muito bem aproveitada.

"Agradeço ao meu scout, que faz um trabalho excepcional. Ele falou que hoje a chance de fazer gol seria no canto direito no alto do goleiro, ou cruzado no canto esquerdo do goleiro no chão", disse Hulk. "A primeira oportunidade que eu tive de bater no canto direito no alto, eu fui feliz."

O Atlético-MG volta a final da Copa do Brasil e segue vivo na Copa Libertadores da América. O atacante destacou a força do time mineiro neste final de temporada e celebrou a importância de defender o clube em mais uma decisão nacional.

"Isso mostra que o trabalho que a gente faz é muito bem feito. E é muito gratificante chegar em mais uma final com essa camisa aqui", afirmou.

A festa mineira não vai durar muito tempo. O time já se prepara para enfrentar o River Plate, na próxima terça-feira, às 21h30, na Arena MRV. O jogo é válido pela primeira rodada da semifinal da Libertadores e Hulk afirmou que o grupo está pronto para mais um desafio.

"Agora é terça-feira. Temos mais um grande jogo diante de um grande adversário na nossa casa para fazer os primeiros 90 minutos, como dos melhores que a gente vai fazer agora, com fé em Deus pra ir buscar também a final da Copa Libertadores", disse o artilheiro.