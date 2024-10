Fifa confirma Inter Miami, de Messi, no Mundial de 2025; veja todos classificados

O Inter Miami, dos Estados Unidos, irá disputar o Mundial de Clubes da Fifa de 2025. A entidade confirmou a presença da equipe de Lionel Messi e Luis Suárez na competição do ano que vem.

O Inter Miami será o representante do país anfitrião. O clube ficou com o título da Supporters' Shield, troféu que é concedido ao time de melhor campanha na temporada regular da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol.

Falta apenas um time para ser confirmado no Mundial de Clubes de 2025. Os outros 31 clubes da competição já são conhecidos, incluindo os brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense. De acordo com a Fifa, o Inter Miami fará a partida de abertura do Mundial, jogando em Miami, sua cidade natal.

"Todos nós sabemos como Miami é apaixonada por futebol e como o Inter Miami é apoiado por toda a Florida, além de sua importante marca no futebol", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Parabéns pela maravilhosa campanha no Supporters' Shield. Vocês mostraram que nos Estados Unidos vocês são o melhor clube em campo."

A última vaga no Mundial de Clubes de 2025 depende da Copa Libertadores da América. Atlético-MG, Botafogo ou Peñarol podem garantir presença no torneio em caso de título. Caso o River Plate seja o campeão, o Olimpia, do Paraguai, ficará com o último posto, pelo ranking da Conmebol. Isso porque a equipe argentina já está assegurada no torneio.