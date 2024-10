Marc Márquez vence Etapa da Austrália da MotoGP após duelo acirrado com Jorge Martín

Marc Márquez travou um duelo equilibrado e emocionante com Jorge Martín para vencer a Etapa da Austrália de MotoGP. O oito vezes campeão mundial chegou 0s997 à frente do líder do campeonato. Sem conseguir acompanhar o ritmo dos líderes, Francesco Bagnaia completou o pódio.

Apesar de não repetir a vitória obtida na corrida sprint no sábado, Martín conseguiu ampliar sua vantagem sobre Bagnaia para 20 pontos (424 a 404) na liderança da MotoGP. Márquez é o terceiro com 345.

Pole, Martín manteve a posição e fechou a primeira volta com uma margem confortável. Márquez, no entanto, patinou na largada e perdeu quatro posição, fechando a primeira volta no sexto lugar. Ele voltou à disputa pelo pódio após uma ultrapassagem sobre Franco Morbidelli na quinta volta.

Marco Bezzecchi, que ocupou a vice-liderança nas voltas iniciais da prova, teve que cumprir uma punição e sofreu uma queda na curva 4. O erro lhe custou a chance de pódio e ele terminou na 19ª posição.

A vantagem de Martín na liderança começou a diminuir, com Bagnaia e Márquez sendo mais rápidos em todos os setores do circuito. O espanhol chegou a sair da pista na curva 1 da 12ª volta 12, permitindo que Bagnaia fizesse sua primeira tentativa de ultrapassagem. Martín respondeu na curva seguinte, e Márquez aproveitou a brecha para ultrapassar Bagnaia.

Bagnaia começou a perder contato com os líderes, enquanto Martin tentava se defender dos ataques de Márquez. O duelo ficou tenso na 24ª das 27 voltas da corrida, quando Márquez assumiu a liderança pela primeira vez na saída da curva 4. Martín tentou responder, mas o compatriota assumiu a ponta.

Na volta final, Márquez se manteve firme, garantindo a vitória em Phillip Island após uma disputa acirrada com Martin. Ele recebeu a bandeirada menos de um segundo atrás de Márquez.

A próxima etapa da MotoGP acontece na Tailândia no próximo final de semana. A corrida sprint será disputada no sábado e a prova principal no domingo no circuito de Chang.

Confira o resultados da Etapa da Austrália da MotoGP:

1.º - Marc Márquez (ESP/Ducati), em 39min47s702

2.º - Jorge Martín (ESP/Pramac), a 0s997

3.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 10s100

4.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 12s997

5.º - Enea Batistini (Ducati), a 13s310

6.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 15s434

7.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 15s450

8.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 15s636

9.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 18s575

10.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 19s345

11.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 19s932

12.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 20s295

13.º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 22s210

14.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 24s239

15.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 24s591

16.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 30s499

17.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 50s533

18.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 30s765

19.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 45s393

Não classificados: Joan Mir (ESP/Repsol Honda), Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse)