Liga Francesa estuda punição à torcida do Paris Saint-Germain por cantos homofóbicos

A Liga Francesa de Futebol (LFP) condenou os cantos homofóbicos entoados por alguns torcedores do Paris Saint-Germain durante a vitória por 4 a 2 em casa contra o Estrasburgo, neste sábado. A LFP anunciou que seu comitê disciplinar vai analisar o caso.

O PSG enfrentará como visitante seu grande rival, o Olympique, no próximo domingo, pela nona rodada do Campeonato Francês, e as calúnias ofensivas foram feitas contra o clube de Marselha e Adrien Rabiot. O meia é um ex-jogador do PSG e fez mais de 200 partidas pelo clube entre 2012 e 2019, e sua transferência para o Olympique é vista como uma traição.

"Esses últimos cânticos discriminatórios feitos pelos torcedores do Paris Saint-Germain são inaceitáveis. Todo o futebol profissional tem trabalhado para proibir comportamentos e cânticos homofóbicos nos estádios", afirmou a liga, em comunicado.

Enquanto os cânticos aconteciam, o locutor do estádio Parc des Princes pediu duas vezes que a manifestação parasse e foi vaiado. Na temporada passada, alguns jogadores do PSG foram condenados a um jogo de suspensão por cantos ofensivos dirigidos ao Olympique após uma partida do Campeonato Francês em Paris. Dembélé, Hakimi, Muani e Kurzawa foram filmados insultando o rival enquanto comemoravam a goleada por 4 a 0. Os quatro jogadores pediram desculpas.

Aquela partida também foi marcada por cantos homofóbicos de torcedores do PSG contra os jogadores do Olympique. Com isso, a liga ordenou o fechamento de parte da arquibancada por duas partidas.

Torcedores do PSG estão proibidos de assistir ao jogo em Marselha, no Stade Velódrome, por questões de segurança devido ao histórico de confrontos entre os seguidores dos times.

A rivalidade entre os clubes é uma das maiores do futebol francês desde a década de 1990, quando o Olympique vivia seu apogeu e o PSG iniciava um ambicioso projeto com o apoio da emissora de televisão Canal Plus.

O time de Paris é financiado por investidores do Catar desde 2011 e se tornou o clube de maior sucesso no mercado interno francês, com 12 títulos da liga - dois a mais do que o clube de Marselha e o Saint-Etienne.

O Olympique não vence o Francês desde 2010, mas é o único clube do pais a conquistar a Liga dos Campeões, derrotando o Milan na final de 1993, enquanto o PSG perdeu a sua única decisão, contra o Bayern de Munique em 2020.

Antes de enfrentar o Olympique, o PSG recebe o PSV Eindhoven, da Holanda, pela Liga dos Campeões nesta terça-feira.