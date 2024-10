De folga, São Paulo está a uma vitória de alcançar pontuação conquistada no Brasileirão de 2023

O São Paulo pode alcançar diante do Criciúma, no sábado, às 21h, no estádio Heriberto Hülse, pela 31ª rodada, a mesma pontuação na qual terminou o Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o time tricolor bateu os 53 pontos e só conseguiu a vaga na Libertadores por ter conquistado o título da Copa do Brasil.

No ano passado, o São Paulo ficou na modesta 11ª posição, com 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. A oito rodadas do fim, o time paulista pode bater esta marca já na 31ª rodada, mostrando uma grande evolução no torneio, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, apesar das decepções nas Copas.

Hoje, o São Paulo já soma 50 pontos, com 15 vitórias, cinco empates e dez derrotas, 55% de aproveitamento. O time está cada vez mais próximo de se garantir na Libertadores via Brasileirão, o que não acontece desde 2020, quando terminou o torneio em quarto.

O São Paulo tem também um bom retrospecto diante do rival. Em 21 jogos, venceu dez, empatou cinco e perdeu apenas seis. O time paulista venceu os últimos três embates, incluindo um no estádio Heriberto Hülse, e o do primeiro turno da edição atual do Brasileirão.

O elenco recebeu dois dias de folga e tem a reapresentação marcada para terça-feira, quando dará continuidade à preparação para o jogo que pode recolocar o São Paulo na briga pelas primeiras posições.

O treinador não terá problemas por suspensão e contará com os jogadores que estiveram com suas respectivas seleções na Data Fifa. O zagueiro Arboleda e o atacante André Silva também retornam após ficarem de fora da vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, pelo acúmulo de cartões.