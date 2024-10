Ônibus apedrejado e tentativa de invasão marcam pré-jogo de Corinthians e Flamengo

Horas antes do segundo jogo da semifinal entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil o entorno da Neo Química Arena, estádio onde vai ocorrer a partida às 16h, é marcado por confusão. A torcida corinthiana tentou invadir o setor visitante, destinado aos rubro negros.

Nas imagens é possível ver policiais na rua correndo para tentar controlar a situação.Esse não foi o único caso envolvendo a torcida do Corinthians antes da bola rolar.

Um ônibus com torcedores do Flamengo a caminho da partida foi apedrejado em São Paulo. Não há notícias de feridos, mas no vídeo aparecem janelas quebradas e estilhaços de vidro no banco.

A animosidade começou a ainda na madrugada quando a torcida do Corinthians soltou fogos em frente ao hotel do Flamengo para dificultar o descanso dos jogadores rubro-negros.