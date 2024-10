Marcos Braz reclama de som alto em vestiário antes de Corinthians x Flamengo: 'Estarrecedor'

A delegação do Flamengo enfrentou uma situação inusitada antes da partida contra o Corinthians neste domingo (20), na Neo Química Arena, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Ao chegar no vestiário, o time do Flamengo encontrou as luzes apagadas e o som em volume muito alto, tocando o hino do Corinthians. O fato irritou os jogadores e membros da diretoria flamenguista.

O vice-presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, acionou a arbitragem e ameaçou não entrar em campo enquanto a situação não fosse solucionada.

"Na área de segurança, foi bem tranquilo (chegar ao estádio). Quando chegamos no vestiário, porém, metade estava apagado, com som ambiente, que era fora do estádio, revertido para dentro do vestiário, com barulho estarrecedor", disse Marcos Braz, em entrevista ao canal SporTV.

"Fizemos solicitação ao quarto árbitro (e avisamos) que, se não tirassem o som, nós não entraríamos em campo. Atrasaria o jogo. Foi prontamente resolvido", completou o dirigente.

O Flamengo venceu a partida de ida por 1 a 0, no estádio do Maracanã. Quem avançar para a decisão enfrentará o Atlético-MG na final da Copa do Brasil.