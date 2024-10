Napoli vence e mantém liderança do Campeonato Italiano; Inter bate Roma e segue em segundo

Os times que ocupam os primeiros lugares no Campeonato Italiano venceram neste domingo. O Napoli manteve a liderança, ao vencer, o Empoli, fora de casa, por 1 a 0, gol de Kvaratskhelia, em duelo válido pela oitava rodada. Com o resultado, o time de Nápoles chegou aos 19 pontos, dois à frente da Internazionale, enquanto o Empoli é o 11º, com dez pontos.

Na capital italiana, Roma e Internazionale fizeram o clássico da rodada muito bem disputado. A Internazionale venceu com um gol do artilheiro argentino Lautaro Martinez, aos 15 minutos do segundo tempo. Os romanos têm dez, em décimo.

O jogo com placar mais expressivo foi registrado em Lecce, onde a Fiorentina venceu o time local por 6 a 0. A equipe de Florença chegou aos 13 pontos, na quinta colocação.

Em Venezia, os anfitriões perderam mais uma, desta vez para o Atalanta por 2 a 0. Com o resultado, o lanterna do campeonato permanece com quatro pontos, enquanto a equipe de Bérgamo alcançou os 13 pontos, na sexta colocação.

O Cagliari foi o único a vencer em seus domínios, ao marcar 3 a 2 sobre o Torino. Com isso, o time atingiu os nove pontos, na 15ª colocação. A equipe de Turim ficou em décimo lugar, com 11 pontos.