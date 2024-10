Talles Magno aponta 'organização' do Corinthians, mas lamenta eliminação: 'Dói'

O atacante Talles Magno considerou que o Corinthians teve rendimento suficiente para eliminar o Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena, mas ficou faltando um detalhe: o gol, que pelo menos levaria a decisão para as penalidades, afinal o time paulista havia perdido o primeiro jogo no Rio por 1 a 0.

"Acho que tivemos organização, concentração e criamos oportunidades para fazer o gol, então ficou faltando aquele pequeno detalhe. Dói", disse o jogador à TV Globo após a partida, que terminou sem gols.

Talles Magno aproveitou para agradecer aos mais de 46 mil torcedores, que proporcionaram o maior público da temporada na Neo Química Arena. "Temos de agradecer a torcida, que sempre nos apoiou. Independentemente do que aconteceu em campo, temos de aplaudir nosso torcedor."

O Corinthians volta a jogar na quinta-feira, às 21h30, novamente na Neo Química Arena, quando terá o primeiro confronto das semifinais da Copa do Brasil, diante do Racing, da Argentina. No Brasileirão, competição na qual luta contra o rebaixamento, o time do técnico Ramon Díaz se apresenta no dia 28, contra o Cuiabá, no Mato-Grosso.