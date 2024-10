Ramón cita 'falta de calma' do Corinthians em eliminação na Copa do Brasil e admite pressão

Ramón Díaz concedeu coletiva de imprensa logo após a eliminação do Corinthians da Copa do Brasil. O treinador apontou a 'falta de calma' da equipe como crucial no empate sem gols com o Flamengo, em duelo realizado neste domingo, na Neo Química Arena. Apesar da queda na competição nacional, o time continua vivo na Sul-Americana e segue lutando para evitar o rebaixamento no Brasileirão.

"Hoje não estávamos no dia que precisávamos estar. Fizemos muitos cruzamentos e eles estavam com três zagueiros. Precisamos ter um pouco mais de calma. Hoje não fomos claros como conjuntos. Não estávamos claros. Tínhamos de correr riscos porque era uma partida muito importante para o clube e para nós. Mas não tivemos sorte."

O treinador evitou estipular uma prioridade para a sequência da temporada, mas mostrou que os pensamentos estão sim voltados para a Sul-Americana. "Como dissemos desde que chegamos, buscando uma equipe ofensiva, mas que seja contundente, buscando mais a tranquilidade. Vimos uma equipe muito acelerada tentando entrar um pouco rápido demais no ataque. Vamos ter mais uma chance, uma partida importante (na Copa Sul-Americana) e tomara que possamos ganhar."

Sobre a pressão, ele foi enfático. "Pressão temos desde que chegamos. Estamos na zona de rebaixamento desde que chegamos. Pressão existe. Não merecemos estar onde estamos. Todo mundo sabe, nós sabemos. Pressão existe. É semifinal. Não existe nenhuma semifinal do mundo que não tenha pressão de ganhar. A pressão existe. Nós gostamos da pressão. Se tem pressão é porque estamos capacitados para estar aqui. Gostamos de estar sempre em time grande porque tem mais pressão que em time normal. A pressão existe em time grande. Estamos tranquilos. Acho que não muda (a pressão na Sul-Americana). Mesmo que ganhássemos hoje, seria obrigação passar para a final da Sul-Americana. É o Corinthians."

O Corinthians volta a jogar na quinta-feira, às 21h30, novamente na Neo Química Arena, quando terá o primeiro confronto das semifinais da Copa do Brasil, diante do Racing, da Argentina. No Brasileirão, competição na qual luta contra o rebaixamento, o time do técnico Ramon Díaz se apresenta no dia 28, contra o Cuiabá, no Mato-Grosso.