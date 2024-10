Guarani quebra tabu, vence no Moisés Lucarelli e deixa Ponte na zona de rebaixamento da Série B

Mesmo atuando no Estádio Moises Lucarelli, o Majestoso, o Guarani venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no Dérbi 208 da cidade de Campinas, neste domingo, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Este resultado deixou, pela primeira vez na temporada, os dois times na zona de rebaixamento para a Série C de 2025.

O Guarani segue ainda na lanterna, agora com 31 pontos, mas a Ponte Preta ocupa a 17ª posição, com 35. Fecham a zona de degola o Brusque, com 33, e o Ituano, também com 31.

Agora restam apenas mais seis jogos para cada time. Com esta vitória o Guarani derrubou um longo jejum sem vencer na casa do rival, o que não acontecia desde 2009. Antes a Ponte Preta tinha seis vitórias e quatro empates.

O primeiro tempo começou com muita intensidade. Jogando em casa, a Ponte Preta apertou a marcação no campo de ataque e chegou com Jeh aos dois minutos, mas não conseguiu abrir o placar. A resposta do Guarani ocorreu aos cinco, quando Heitor cobrou falta e a bola foi para fora. Ainda no início do jogo, Jeh encontrou Dodô em condições de finalizar, mas não acertou a meta.

As chances foram diminuindo com o decorrer do jogo. Aos 19 minutos, Caio Dantas escorou de cabeça e Matheus Bueno tentou a finalização, mas mandou para fora. Melhor nos minutos finais, a Ponte Preta chegou em duas oportunidades, com Jeh, mas também não foi feliz. A última chance da etapa inicial foi do Guarani. Heitor recebeu de Caio Dantas e o goleiro Luan segurou.

A etapa final começou com o Guarani tocando bola na defesa. Aos 13 minutos, Luan Dias tabelou com Caio Dantas e tentou fazer um lindo gol, mas a bola ficou com o goleiro do time da casa. Melhor em campo, o time visitante logo abriu o marcador. Aos 23 minutos, Matheus Bueno trocou passes com Heitor, passou por dois adversários e chutou de pé esquerdo. Acertou o canto de Luan, que não conseguiu defender: 1 a 0.

Nervosa em campo, a Ponte Preta começou a errar passes e interromper possíveis jogadas ofensivas. Aos 36 minutos, Luan Dias levantou na área e a bola sobrou para Douglas, que mandou uma bomba e a bola explodiu na marcação. A resposta da Ponte ocorreu aos 40. Luiz Felipe cruzou forte, mas antes de chegar em Jeh, a defesa do Guarani tirou.

Aos 43 minutos, Jeh teve outra oportunidade de empatar o jogo, mas parou na boa atuação da defesa do Guarani. O jogo ficou intenso e seguiu aberto até os últimos minutos. A Ponte Preta, que caiu de produção no segundo tempo, não conseguiu o empate e deixou o campo debaixo de vaias.

Tentando sair do Z-4, a Ponte Preta encara o Brusque em jogo direto na próxima rodada, na quarta-feira, às 19h, novamente no Moisés Lucarelli. Ainda vivo na luta contra o rebaixamento, o Guarani volta a campo para enfrentar o Sport, na quinta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 GUARANI

PONTE PRETA - Luan; Luiz Felipe, Joílson, Nilson Júnior e João Gabriel; Castro, Emerson (Hudson) e Dodô (Everton Brito); Iago Dias (Matheus Régis), Jeh e Gabriel Novaes (Élvis). Técnico: Nelsinho Baptista.

GUARANI - Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Heitor (Marlon Maranhão), Gabriel Bispo, Matheus Bueno (Lucas Araújo) e Luan Dias (Pierre); João Victor (Reinaldo) e Caio Dantas (Bruno Mendes). Técnico: Allan Aal.

GOL - Matheus Bueno, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeh, Hudson, Joílson e Élvis (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO - Fifa).

RENDA - R$ 234.460,00.

PÚBLICO - 15.262 pagantes (16.762 total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).