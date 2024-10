Ramon Dino vence competição no Brasil e garante presença no Mr. Olympia de 2025

Ramon Dino foi o grande vencedor do Mr. Olympia Brasil neste domingo, a versão nacional do principal evento de fisiculturismo do planeta. Ramon Dino ficou na frente de 12 concorrentes na categoria "Classic Physique". A competição ocorreu no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Ao ser declarado vencedor neste domingo, Ramon Dino não escondeu a emoção com a conquista e ajoelhou no palco. Com o título, o fisiculturista garantiu um lugar no Mr. Olympia de 2025.

O atleta não competia no Brasil desde o ano de 2021, quando participou do "Muscle Contest Brasil" e se classificou para a edição do Mr. Olympia de 2022.

Ramon Dino teve um resultado abaixo do esperado no Mr. Olympia deste ano de 2024, a principal competição mundial da modalidade. O brasileiro tinha chances de conquistar o troféu, mas acabou o torneio na quarta posição na "Classic Physique". Principal nome da categoria, Chris Bumstead, o CBum, levou o título pela sexta vez consecutiva.

Apenas os três primeiros colocados se classificaram de forma automática para a próxima edição do Mr. Olympia. Como Ramon Dino finalizou o evento na quarta posição, ele não obteve a vaga direta.

Ao vencer a competição no Brasil neste domingo, porém, Dino se credenciou para buscar o título do Mr. Olympia no ano que vem.

"Hoje foi muito mais fácil do que em 2018, quando consegui o Pro Card. Naquela ocasião, estava muito nervoso. Mas fico feliz por receber o carinho do público e por ser um exemplo para muitos que estão subindo ao palco pela primeira vez", afirmou Ramon Dino ao lado da esposa e dos filhos.

"Em 2025, quero ser campeão do Mr. Olympia", concluiu o campeão, que superou o mineiro Livinho e o britânico Niall Darwen na "Classic Physique".