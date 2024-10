Chapecoense busca manter a boa fase na Série B diante do Goiás

Chapecoense e Goiás abrem a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, na Arena Condá, às 20h, em Chapecó (SC). O time da casa entra em campo animado após uma virada emocionante contra o Santos, ao vencer por 3 a 2 na última rodada. Com 37 pontos, quer se distanciar das últimas colocações e se garantir na divisão no próximo ano.

O técnico Gilmar Dal Pozzo acredita que a Chapecoense ainda precisa conquistar mais duas vitórias e um empate, chegando aos 44 pontos, para assegurar a permanência na Série B, evitando o risco de rebaixamento.

Ele destaca a importância de manter a postura exibida na partida anterior: "Os atletas entenderam que precisávamos fazer um jogo de excelência, e conseguimos. O que mais me agradou foi a coragem. Jogamos de igual para igual em todos os momentos. Precisamos disso novamente."

Para esta partida, o técnico contará com o retorno do volante Foguinho, que estava suspenso. O lateral-esquerdo Mancha está na reta final de recuperação de lesão, mas não deve atuar. Nesta rodada, a Chapecoense não terá jogadores ausentes por suspensão.

Do outro lado, o Goiás, abalado pela derrota por 1 a 0 no clássico contra o Vila Nova e pelo empate por 2 a 2 com o América-MG, também busca um resultado positivo para manter as chances de acesso à Série A. Com 42 pontos, o time goiano vê a competição se estreitar e a distância dos líderes aumentar.

O técnico Vagner Mancini não terá desfalques para essa partida e espera que a equipe foque em seu desempenho em campo, deixando as polêmicas de lado.

O Goiás está insatisfeito com a arbitragem, especialmente após um gol anulado no último jogo, o que gerou um pedido de impugnação da partida contra o América-MG. O clube alegou "erro de direito" cometido pelo árbitro Caio Max Vieira, que anulou um gol de Ángelo Rodríguez, que inicialmente havia sido validado antes de ser revisto pelo VAR.