Neymar volta ao futebol após um ano e quase faz gol em 29 minutos em vitória do Al-Hilal

Neymar voltou a disputar uma partida oficial nesta segunda-feira, mais de um ano após se lesionar enquanto defendia a seleção brasileira. Ele entrou em campo aos 32 minutos, quando o duelo entre Al-Hilal e Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, já estava 5 a 3 para o primeiro, sei time. Do banco na maior parte do tempo, o atacante acompanhou a boa atuação de seus companheiros no estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos. Ele pôde jogar quase 29 minutos em seu retorno ao futebol, em partida que terminou 5 a 4.

O brasileiro estava afastado dos gramados já pouco mais de um ano. No dia 17 de outubro do ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante partida da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Inicialmente, a previsão era de retorno aos gramados em seis meses. Depois aumentou para nove e acabou superando os 12.

Nesta segunda, Neymar entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo. E pouco precisou fazer nos minutos em que esteve em campo. Ele entrou no lugar de Salem Al-Dawsari, grande destaque do Al-Hilal na partida contra o Al-Ain, com um hat-trick. Sergej Milinkovic-Savic e Renan Lodi, que entrou na vaga de Neymar no time para o Campeonato Saudita, marcaram os outros gols da equipe. Bruna Biancardi, sua namorada, e a filha Mavie acompanharam o retorno do atacante no estádio Hazza bin Zayed.

Em campo, Neymar observou a expulsão de Ali Al-Bulaihi e ficou próximo de marcar seu primeiro gol desde a lesão. O atacante se movimentou bem, criou oportunidade e finalizou com a perna esquerda, exigindo a boa defesa de Khalid Eisa. O árbitro, que se atrapalhou em diversas decisões ao longo da partida, não observou a intervenção do goleiro - sob reclamação do atacante brasileiro.

Ainda longe do seu ritmo ideal, mesmo que tenha mostrado ao longo do último ano vídeos de sua recuperação nas redes sociais, ficou próximo ao campo de ataque, sem voltar para buscar ou recuperar a bola do Al-Ain. Com um jogador a menos, os comandados de Jorge Jesus sofreram com as transições da equipe dos Emirados Árabes Unidos e cederam mais um gol, já com o brasileiro em campo.

Mesmo com Neymar, essa ausência de Al-Bulaihi fez com que o brasileiro não pudesse mostrar tanto do seu futebol quanto era esperado. Ele ficou justamente como um falso 9, à frente do ataque do Al-Hilal, e foi acionado principalmente com lançamentos a partir do campo defensivo. Sem conseguir criar, observou a pressão do Al-Ain na reta final da partida, ameaçando o 100% de aproveitamento dos sauditas no Grupo B da Liga dos Campeões asiática.

Pelo Al-Hilal, desde que foi contratado, em 2023, Neymar disputou seis partidas, com um gol marcado e duas assistências.