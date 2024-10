Gil pede concentração ao Santos em 'jogo importante' com Ceará; lateral tem fadiga muscular

De volta após cumprir suspensão na derrota do Santos para a Chapecoense por 3 a 2, na Arena Condá, o zagueiro Gil pediu concentração aos jogadores nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor, um dos líderes da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille, citou ainda a importância da partida diante de um concorrente direto pelo acesso.

"O mais importante é manter a concentração. Nós sabemos da dificuldade que vamos encontrar nesse jogo e sabemos da importância que ele vai ter para a nossa temporada, para aquilo que a gente quer buscar até o final do campeonato. Então é ter humildade na hora que precisar marcar. E jogar quando estiver com a bola, colocar em prática aquilo que a gente treinou", disse o defensor, que revelou que o treinador dá liberdade para os atletas tentarem 'algo diferente' durante as partidas.

"Temos liberdade para jogar, temos liberdade para tentar aquilo que o professor pede na parte ofensiva e ser consistente ali na parte de trás. Vai ser um jogo muito importante e temos todas as condições de vencer diante do nosso torcedor", finalizou.

Se Gil retorna, JP Chermont é desfalque certo na terça-feira, às 19h, na Vila Belmiro. O jogador vem reclamando de dores musculares desde a partida contra a Chapecoense e passou por exames, que descartaram lesão. O lateral, no entanto, apresentou fadiga muscular e foi descartado da partida. Hayner é o substituto imediato.

Já o lateral Escobar e o volante Diego Pituca também retornam. A tendência é que recuperem suas posições entre os titulares. Eles ficaram de fora do último compromisso do clube por estarem suspensos.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Willian Bigode (Otero), Guilherme e Wendel Silva.

Contra o Ceará, o Santos defenderá mais uma vez a liderança da Série B. O time paulista tem 56 pontos, mesma pontuação do Sport, que leva a pior no saldo de gols: 20 a 13. Novorizontino, com 54, e Mirassol, com 52, completam o G-4.

O Santos nunca perdeu para o Ceará atuando em casa. Foram nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates. Caso vença, dará mais um passo importante visando à elite do futebol nacional.