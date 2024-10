STJD desclassifica 'agressão' de Rayan; Vasco trabalha contra venda ilegal de ingressos

O atacante Rayan está liberado para reforçar o Vasco diante do Cuiabá, nesta quinta-feira, às 19h, no estádio São Januário, em partida atrasada da 19ª rodada. Em julgamento realizado nesta segunda-feira, a 1ª Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) desclassificou a denúncia de agressão e o 'absolveu' da expulsão frente ao Bahia, pela Copa do Brasil.

Rayan foi denunciado pela Procuradoria no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele poderia pegar até 12 jogos de suspensão se a denúncia não tivesse sido desclassificada. O atacante foi punido com apenas um jogo de suspensão, referente ao cartão vermelho, já cumprido.

O atacante foi expulso ainda no primeiro tempo da partida com o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, ao dar um forte entrada no lateral Esquivel. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas diante do Cuiabá, assim como ocorreu na vitória do Vasco sobre o Atlético-GO por 1 a 0.

ESCLARECIMENTO SOBRE VENDA DE INGRESSOS

O Vasco emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira para explicar a comercialização dos ingressos na partida com o Atlético-MG, em São Januário, pela Copa do Brasil, realizada no sábado. O clube trouxe todas as informações sobre o tema e afirmou 'estar colaborando com as investigações sobre desvios de ingressos'. O Grupo Temático Temporário do Desporto do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GTT-Desporto/MPRJ) e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil realizaram uma operação de busca e apreensão em endereços que poderiam estar envolvidos na comercialização ilegal.

"É importante explicar que o número de 'ingressos comercializados', divulgado durante a partida, leva em conta a coluna de 'ingressos utilizados' no borderô. Essa coluna considera, entre outros, os ingressos que foram distribuídos, mas não utilizados (como cortesias, gratuidades e ingressos com 100% de desconto para sócios). Para essa partida, o total de ingressos utilizados foi de 18.910, que, descontadas as 630 gratuidades usadas, resulta no número de ingressos comercializados divulgado no jogo: 18.280.

Desses ingressos, 2.625 ingressos foram cortesias, sendo 1.046 em acordos comerciais, 655 para autoridades, órgãos públicos e regulamento, 895 reservados para relacionamento institucional e cota social e 29 emitidos, mas não entregues. O clube afirmou ainda que 872 gratuidades foram emitidas, mas apenas 630 foram efetivamente utilizadas.

"Devido à importância da partida, muitos parceiros comerciais solicitaram suas cotas máximas de cortesias, conforme previsto em contrato. O mesmo ocorreu com órgãos públicos e federações, algo comum em eventos dessa magnitude. O Vasco continua colaborando plenamente com as investigações sobre desvios de ingressos, conduzidas pela 17ª Delegacia de Polícia, e reafirma seu compromisso com a transparência em todas as suas operações. Todas as informações estão devidamente registradas no borderô oficial". Concluiu.

Sem a Copa do Brasil, o Vasco está focado no Brasileirão. O time carioca é o décimo colocado, com 37 pontos, cinco a mais do que o Corinthians, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.