Técnico do Borussia quer 'algo a mais' de sua equipe diante do Real Madrid na Liga dos Campeões

Nuri Sahin, técnico do Borussia Dortmund, concedeu entrevista nesta segunda-feira para falar do confronto diante do poderoso Real Madrid pela Liga dos Campeões. Para conseguir fazer frente ao gigante espanhol, o treinador disse que seus jogadores vão ter de buscar o algo a mais.

"Precisamos de tudo. De muita qualidade, autoconfiança e mentalidade. O jogo tem que ser do nosso jeito. Temos de unir tudo isso para sobreviver diante do Real Madrid, especialmente em um estádio como o Santiago Bernabéu", afirmou o comandante. O jogo entre as duas equipes está marcado para esta terça.

Até aqui, em duas rodadas, o Borussia vem apresentando um retrospecto altamente favorável. Além dos 100% de aproveitamento, o time ostenta o melhor ataque entre os participantes: foram dez gols marcados e apenas um sofrido.

O duelo desta terça-feira reserva ainda um atrativo a mais já que alemães e espanhóis protagonizaram a final da Liga dos Campeões do ano passado. Na final, após um primeiro tempo bastante equilibrado (terminou 0 a 0), o Real Madrid só consolidou o título marcando 2 a 0 na etapa final.

Sahin, que estará no Bernabéu pela primeira vez na condição de técnico, disse que seus jogadores estão cientes da grandeza do rival. No entanto, ele fez questão de dizer que a sua equipe está preparada para a missão de tentar desbancar o Real diante de sua torcida.

"Os rapazes sabem o que planejamos. Queremos ser corajosos e construir o resultado a partir dos últimos dois jogos que fizemos nesta Liga dos Campeões", comentou.

Dono da melhor campanha da competição, o Borussia Dortmund estreou com uma vitória de 3 a 0 sobre o Brugge fora de casa. Na rodada seguinte, atuando como mandante, o time alemão não tomou conhecimento do Celtics e emplacou uma goleada de 7 a 1.