Série B tem quatro jogos importantes na 33ª rodada com brigas pelo grupo de acesso

Quatro partidas dão sequência, nesta terça-feira, na disputa da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque pela luta pelo G-4, onde Novorizontino, Mirassol, Ceará e Vila Nova têm jogos importantes. Os paulistas tentam continuar na zona do acesso, enquanto os rivais focam em entrar nesse seleto grupo.

As emoções começam logo às 19h. Depois de vencer o clássico contra o Novorizontino por 1 a 0, o Mirassol busca mais um resultado positivo diante do CRB, em Maceió (AL), no estádio Rei Pelé. O time paulista é quarto colocado com 53 pontos. Já o rival vive um momento totalmente diferente, afinal está à beira da zona de rebaixamento, com 36.

Mais tarde, às 21h30, o Novorizontino recebe o Avaí, no estádio Jorge Ismael de Biasi, tentando acabar com uma sequência de três derrotas seguidas para continuar no G-4 e voltar a brigar pela liderança - está na terceira colocação com 54 pontos. O rival, que também vive um jejum de cinco jogos, é o 11.º com 43.

Vila Nova e Amazonas se enfrentam no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), também às 21h30. O time goiano, que é sexto colocado com 49 pontos, busca um resultado positivo para seguir na luta para entrar no G-4. O rival, por sua vez, está no meio de tabela com 45.

O Ceará visita o Santos na Vila Belmiro. O time cearense chega embalado por duas vitórias seguidas e tenta, enfim, entrar no G-4. Neste momento, é quinto colocado com 51, dois atrás da zona de acesso. Os paulistas buscam a reabilitação depois da derrota para a Chapecoense, por 3 a 2, para continuar na liderança. O Santos divide a ponta com o Sport, com 56 pontos, ma leva vantagem no saldo de gols: 20 a 13.

A rodada segue com mais jogos na quarta e quinta-feira. O Coritiba encara o Paysandu, fora de casa, e tenta embalar mais uma vitória para encostar no G-4. Já o Sport recebe o lanterna Guarani, focado em se manter na luta pela liderança contra o Santos.

CONFIRA OS JOGOS DA 33ª RODADA DA SÉRIE B:

TERÇA-FEIRA

19h

Santos x Ceará

CRB x Mirassol

21h30

Vila Nova x Amazonas

Novorizontino x Avaí

QUARTA-FEIRA

19h

Ponte Preta x Brusque

19h30

Paysandu x Coritiba

20h

Botafogo x Ituano

21h30

Operário-PR x América-MG

QUINTA-FEIRA

21h30

Sport x Guarani