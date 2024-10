Técnico Arthur Elias promete mais testes na seleção feminina até o fim do ano

O técnico Arthur Elias prometeu fazer mais testes na seleção brasileira feminina de futebol até o fim de 2024, de olho na renovação da equipe para os próximos anos, já com foco na Copa do Mundo de 2027. O time nacional tem mais quatro jogos, todos amistosos, até o fim do ano.

"Nesta convocação e na próxima, o objetivo vai ser observar mais as jogadoras que eventualmente não participaram ainda do meu processo com a seleção, outras que participaram com volume menor e também seguir com o grupo que teve sucesso na Olimpíada. Sempre com muito critério, elaborando convocação a convocação. Queremos aumentar o leque, trazer experiência para um grupo maior de jogadoras na seleção", afirmou.

Na atual convocação, feita neste mês, o treinador chamou apenas 12 jogadoras que estiveram na campanha da Olimpíada de Paris-2024. Ao todo, ele chamou 26 atletas para os amistosos com a Colômbia, no próximo sábado, dia 26, e na terça-feira que vem, dia 29, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Ainda neste ano, Arthur Elias fará mais uma convocação, para os amistosos de novembro. Depois disso, o treinador encerrará os testes e iniciará a formação do time para a Copa América, em 2025.

"Nas convocações anteriores à Copa América, quando o foco é vencer a competição, vamos preparando para a Copa do Mundo de 2027. Fizemos uma preparação muito boa para a Olimpíada, depois tivemos um bom resultado lá. E agora vamos seguir enfrentando seleções fortes. Isso, sem dúvida, nos ajudará a seguir evoluir, crescendo e tendo estímulo num nível que esperamos para que a seleção continue sendo protagonista nas principais competições."