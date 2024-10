Artur Jorge se encanta com Botafogo e diz que 'está a um passo de marco histórico'

Responsável por conduzir o Botafogo às semifinais da Copa Libertadores, o técnico português Artur Jorge vem fazendo história. Sob o seu comando o time carioca lidera ainda o Campeonato Brasileiro em disputa acirrada com o Palmeiras. Buscando recolocar a equipe alvinegra no caminho dos títulos, ele comentou sobre o passado glorioso do clube e da ambição de ser campeão do mais nobre torneio de clubes da América do Sul.

"O Botafogo teve, de fato, individualidades que se destacaram muito no passado, mas nunca tiveram essa oportunidade (de ganhar a Libertadores). É um contexto que eu próprio não consigo explicar. Mas eu tenho uma ambição muito grande de chegar a essa final. Sabemos que, à essa altura, estamos a um pequeno passo de um marco histórico no clube", afirmou o treinador em entrevista ao site da Fifa.

Semifinalista do torneio sul-americano, os botafoguenses encaram o Peñarol. O primeiro encontro acontece nesta quarta-feira, no Rio. O segundo jogo está marcado para o dia 30 deste mês

Neste pequeno tempo à frente da equipe (chegou em abril), ele deu a sua versão sobre o clube e disse que foi muito bem recebido. "O Botafogo confirmou aquilo que eu planejei, de ser um gigante adormecido", afirmou em referência ao passado glorioso da agremiação carioca nos anos 60.

Sobre o título, Artur Jorge disse ter ciência da força de sua equipe, mas está vacinado contra o ambiente de favoritismo. "Para mim, o Botafogo está entre os melhores, mas tenho noção da dificuldade que vamos enfrentar contra o Peñarol. Sei das nossas possibilidades e vamos, com toda a certeza, deixar até a última gota de suor dentro de campo para conseguir esse objetivo", afirmou o treinador português.